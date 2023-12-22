В рамках проекта "Добропалыво" от WOG и Visa собрали почти 14,1 млн грн на топливо для волонтеров
Киев • УНН
WOG и Visa собрали почти 14,1 миллиона гривен на волонтерское топливо в Украине, что втрое превысило пожертвования предыдущего года и обеспечило доставку товаров первой необходимости в прифронтовые районы.
Добропалыво эквивалентное 14 090 435 грн получат волонтеры благотворительного фонда "Життєлюб", проекта мобильных бригад первичной медицины Гуманитарного направления Фонда Сергея Притулы и проекта "Птахи" от Благотворительного фонда "Відчуй" в рамках одноименной акции. Этот беспрецедентный объем топлива даст им возможность быть мобильными и доставлять на деоккупированные и прифронтовые территории критически необходимые товары, услуги и медикаменты.
Проект "Добропалыво" WOG совместно с Visa реализуют второй год подряд. В этом году он длился с 1 ноября по 18 декабря. Каждый клиент WOG мог присоединиться к нему и "подвесить" для волонтеров любое количество топлива. Все благотворительные литры, за которые было оплачены карточкой Visa, автоматически удваивались.
"Сегодня часто слышим, что донатов становится все меньше, но результаты этой инициативы показали, что украинцы до сих пор объединяются для поддержки в сверхважных ситуациях. Так, к поддержке волонтеров присоединились более 155 тыс. украинцев, которые задонатили почти втрое больше "добролитров", чем в прошлом году. Они "подвешивали" от нескольких до 300 литров Добропалыва. Так, почти 100 клиентов задонатили от 50 до 100 л топлива одним чеком, а более 30 человек приобрели для волонтеров более 100 л топлива. Такие люди мотивировали персонал АЗК, который также сделал немалый вклад в результаты проекта. Наши операторы не уставали рассказывать и благодарить гостей за "Добропалыво", таким образом привлекая их к инициативе", - подчеркнул Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG.
Синергия крупного бизнеса и сознательных автовладельцев, которые знали, что их взносы будут удвоены, дала впечатляющие результаты. Теперь еще больше людей на прифронтовых и деоккупированных территориях смогут получить необходимые продукты питания, средства гигиены, оборудование и технику, одежду, воду, лекарства и другие необходимые вещи.
Напомним, в прошлом году автосообщество вместе с организаторами "Добропалыва" аккумулировали почти 4,9 млн гривен, эквивалентных 120 000 литров топлива различных типов для фонда "Життєлюб". Этого топлива хватило на 12 месяцев, в течение которых волонтеры фонда могли осуществлять гуманитарные и эвакуационные поездки в прифронтовые регионы. Это дало им возможность совершить выезды в 90 населенных пунктов, чтобы доставить 800 тонн гуманитарной помощи. Благодаря этому почти 82 тыс. украинцев с прифронтовых и деоккупированных территорий получили продукты питания, воду и другие вещи первой необходимости, а 12 медучреждений - лекарства и расходные материалы.
В рамках проекта "Добропалыво" от WOG и Visa собрали почти 14,1 млн грн на топливо для волонтеров
WOG и Visa собрали почти 14,1 миллиона гривен на волонтерское топливо в Украине, что втрое превысило пожертвования предыдущего года и обеспечило доставку товаров первой необходимости в прифронтовые районы.
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