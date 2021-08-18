Заборона нардепам спілкуватися з РФ: у Зеленського пояснили суть нового законопроекту

Цитата:

“У цьому законопроекті чітко передбачено, що мова йде виключно про спілкування з органами влади країни-агресора щодо питань деокупації Автономної Республіки Крим і окремих районів Луганської і Донецької області”, — заявив Веніславський.

“Мова не йде про будь-які заборони на будь-яке спілкування, — виключно щодо можливої легітимізації, а ми знаємо, що пропагандистська машина Російської Федерації будь-які контакти, і в тому числі опозиційних політиків, використовує на користь намагання легітимізувати анексію Криму. У даному випадку це правильний законопроект. Він не містить жодних норм, які б не узгоджувалися з чинним законодавством України”, — додав нардеп.

Деталі

Щодо офіційних перемовин з представниками іноземних держав, Веніславський нагадав, що нардепи можуть їх вести, лише коли уповноважила Верховна Рада.

“Тобто, будь-які контакти народних депутатів України з іноземними державами, з органами влади іноземних держав здійснюються виключно в ініціативному одноособовому порядку і не несуть за собою жодних юридичних наслідків”, — додав Веніславський.

Доповнення

Йдеться про законопроект “Про засади державної політики перехідного періоду”, який Кабінет міністрів схвалив 4 серпня 2021 року і зареєстрував у Верховній Раді.

Відповідно до тексту законопроекту, встановлення зв’язків та взаємодія органів державної влади України, їхніх посадових осіб з окупаційними силами та адміністраціями РФ, їх посадовими особами допускається “виключно з метою забезпечення національних інтересів України для захисту прав і свобод людини і громадянина, виконання міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, сприяння відновленню територіальної цілісності України”.

“Не допускається встановлення зв’язків та взаємодія народних депутатів України, депутатів місцевих рад, органів місцевого самоврядування України, їх посадових осіб з Російською Федерацією, її державними органами та органами місцевого самоврядування, окупаційними силами та окупаційними адміністраціями Російської Федерації, їхніми посадовими особами з питань, пов’язаних із подоланням наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України, без уповноваження на це від Президента України”, — значиться у документі.

Також протягом тимчасової окупації забороняється здійснення будь-яких правочинів з об’єктами власності, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, якщо їх стороною є окупаційні сили або окупаційні адміністрації РФ чи юридична особа, яка перебуває під контролем агресора.

Будь-які правочини, здійснені всупереч положенням частин дев’ятої-одинадцятої цієї статті, є “нікчемними”.