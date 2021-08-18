Запрет нардепам общаться с РФ: у Зеленского объяснили суть нового законопроекта

КИЕВ. 18 августа. УНН. Новый законопроект о переходном периоде в части общения народных депутатов с РФ и оккупационными силами предполагает, что речь идет исключительно об общении с органами власти страны-агрессора по вопросам деоккупации Автономной Республики Крым и отдельных районов Луганской и Донецкой области. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил представитель Президента в Конституционном Суде Украины, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский, передает корреспондент УНН.