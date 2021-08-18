Запрет нардепам общаться с РФ: у Зеленского объяснили суть нового законопроекта
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Новый законопроект о переходном периоде в части общения народных депутатов с РФ и оккупационными силами предполагает, что речь идет исключительно об общении с органами власти страны-агрессора по вопросам деоккупации Автономной Республики Крым и отдельных районов Луганской и Донецкой области. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил представитель Президента в Конституционном Суде Украины, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский, передает корреспондент УНН.
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"В этом законопроекте четко предусмотрено, что речь идет исключительно об общении с органами власти страны-агрессора по вопросам деоккупации Автономной Республики Крым и отдельных районов Луганской и Донецкой области", - заявил Вениславский.
"Речь не идет о каких-либо запретах на любое общение, - исключительно о возможной легитимизации, а мы знаем, что пропагандистская машина Российской Федерации любые контакты, и в том числе оппозиционных политиков, использует в пользу попытки легитимизировать аннексию Крыма. В данном случае это правильный законопроект. Он не содержит никаких норм, которые не согласовывались бы с действующим законодательством Украины", - добавил нардеп.
Детали
Что касается официальных переговоров с представителями иностранных государств, Вениславский напомнил, что нардепы могут их вести, только когда уполномочила Верховная Рада.
"То есть, любые контакты народных депутатов Украины с иностранными государствами, с органами власти иностранных государств осуществляются исключительно в инициативном единоличном порядке и не несут за собой никаких юридических последствий", - добавил Вениславский.
Дополнение
Речь идет о законопроекте "Об основах государственной политики переходного периода", который Кабинет министров одобрил 4 августа 2021 года и зарегистрировал в Верховной Раде.
Согласно тексту законопроекта, установление связей и взаимодействие органов государственной власти Украины, их должностных лиц с оккупационными силами и администрациями РФ, их должностными лицами допускается "исключительно с целью обеспечения национальных интересов Украины для защиты прав и свобод человека и гражданина, выполнения международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, содействия восстановлению территориальной целостности Украины".
"Не допускается установление связей и взаимодействие народных депутатов Украины, депутатов местных советов, органов местного самоуправления Украины, их должностных лиц с Российской Федерацией, ее государственными органами и органами местного самоуправления, оккупационными силами и оккупационными администрациями Российской Федерации, их должностными лицами по вопросам, связанным с преодолением последствий вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, без полномочия на это от Президента Украины", - значится в документе.
Также в течение временной оккупации запрещается осуществление любых сделок с объектами собственности, находящихся на временно оккупированных территориях, если их стороной является оккупационные силы или оккупационные службы РФ или юридическое лицо, которое находится под контролем агрессора.
Любые сделки, совершенные вопреки положениям частей девяти-одиннадцати этой статьи, являются "ничтожными".