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Заборона імпорту російських книг: Зеленський відреагував на петицію

Київ • УНН

 • 839855 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію, у якій закликали підписати закон про заборону ввезення та розповсюдження російської видавничої продукції. Про це пише УНН, посилаючись на відповідь Зеленського щодо петиції на офіційному сайті президента.

Заборона імпорту російських книг: Зеленський відреагував на петицію

Деталі

Петиція «Захистити український культурний простір від «русского міра» – невідкладно підписати Закон 2309-ІХ про заборону ввезення і розповсюдження видавничої продукції «держави-агресора» набрала більш як 25 тисяч підписів.

У відповідь на петицію Зеленський наголосив, що для підписання закону є низка застережень.

Зокрема, Мінʼюст запропонував застосувати до згаданого Закону право вето. Адже закладені в ньому норми щодо ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ мовою держави-агресора, матимуть ознаки невідповідності ч. 3 ст. 10 та ч. 2 ст. 24 Конституції України.

Своєю чергою МЗС України також вважає за доцільне застосувати до Закону право вето. У міністерстві зазначили, що у наявній редакції Закон не відповідає нормам та стандартам ЄС у сфері прав людини, у тому числі свободи думки, захисту прав національних меншин, заборони дискримінації за мовною ознакою. А тому може ускладнити процес переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Закон направили стороні ЄС для надання додаткової оцінки впливу його прийняття на виконання зобовʼязань у частині захисту прав національних меншин, у тому числі мовних, у контексті рекомендації Висновку Європейської Комісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі.

«З огляду на викладене мною дано доручення Кабінету Міністрів України додатково опрацювати порушене питання з урахуванням думки заінтересованих сторін, позиції ЄС та поінформувати про результати», - йдеться у повідомленні.

Контекст

Закон 2309-ІХ про заборону ввезення і розповсюдження видавничої продукції держави-агресора було розроблено спільно з представниками громадянського суспільства, видавничої спільноти та влади. Його було ухвалено у червні 2022 року, “за” проголосували 306 депутатів. Але він не був підписаний і оприлюднений.

Згідно з законом пропонується заборона імпорту і розповсюдження видавничої продукції з росії та білорусі. Також йдеться про видання книг в Україні мовою оригіналу або в перекладі на українську мову, мовами країн Європейського Союзу чи корінних народів України. Ще положення забороняють можливості ввезення видань антиукраїнського змісту.

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