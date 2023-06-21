Заборона імпорту російських книг: Зеленський відреагував на петицію
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію, у якій закликали підписати закон про заборону ввезення та розповсюдження російської видавничої продукції. Про це пише УНН, посилаючись на відповідь Зеленського щодо петиції на офіційному сайті президента.
Деталі
Петиція «Захистити український культурний простір від «русского міра» – невідкладно підписати Закон 2309-ІХ про заборону ввезення і розповсюдження видавничої продукції «держави-агресора» набрала більш як 25 тисяч підписів.
У відповідь на петицію Зеленський наголосив, що для підписання закону є низка застережень.
Зокрема, Мінʼюст запропонував застосувати до згаданого Закону право вето. Адже закладені в ньому норми щодо ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ мовою держави-агресора, матимуть ознаки невідповідності ч. 3 ст. 10 та ч. 2 ст. 24 Конституції України.
Своєю чергою МЗС України також вважає за доцільне застосувати до Закону право вето. У міністерстві зазначили, що у наявній редакції Закон не відповідає нормам та стандартам ЄС у сфері прав людини, у тому числі свободи думки, захисту прав національних меншин, заборони дискримінації за мовною ознакою. А тому може ускладнити процес переговорів про вступ України до Європейського Союзу.
Закон направили стороні ЄС для надання додаткової оцінки впливу його прийняття на виконання зобовʼязань у частині захисту прав національних меншин, у тому числі мовних, у контексті рекомендації Висновку Європейської Комісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі.
«З огляду на викладене мною дано доручення Кабінету Міністрів України додатково опрацювати порушене питання з урахуванням думки заінтересованих сторін, позиції ЄС та поінформувати про результати», - йдеться у повідомленні.
Контекст
Закон 2309-ІХ про заборону ввезення і розповсюдження видавничої продукції держави-агресора було розроблено спільно з представниками громадянського суспільства, видавничої спільноти та влади. Його було ухвалено у червні 2022 року, “за” проголосували 306 депутатів. Але він не був підписаний і оприлюднений.
Згідно з законом пропонується заборона імпорту і розповсюдження видавничої продукції з росії та білорусі. Також йдеться про видання книг в Україні мовою оригіналу або в перекладі на українську мову, мовами країн Європейського Союзу чи корінних народів України. Ще положення забороняють можливості ввезення видань антиукраїнського змісту.