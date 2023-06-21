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Запрет импорта российских книг: Зеленский отреагировал на петицию

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию, в которой призвали подписать закон о запрете ввоза и распространения российской издательской продукции. Об этом пишет УНН, ссылаясь на ответ Зеленского на официальном сайте президента.

Запрет импорта российских книг: Зеленский отреагировал на петицию

Детали

Петиция «Защитить украинское культурное пространство от «русского мира» – безотлагательно подписать Закон 2309-ІХ о запрете ввоза и распространения издательской продукции «государства-агрессора» набрала более 25 тысяч подписей.

В ответ на петицию Зеленский отметил, что для подписания закона есть ряд оговорок.

В частности, Минюст предложил применить к упомянутому Закону право вето. Ведь заложенные в нем нормы по ввозу и распространению издательской продукции, выпущенной в свет на языке государства-агрессора, будут иметь признаки несоответствия ч. 3 ст. 10 и ч. 2 ст. 24 Конституции Украины.

В свою очередь МИД Украины также считает целесообразным применить к Закону право вето. В министерстве отметили, что в имеющейся редакции Закон не соответствует нормам и стандартам ЕС в области прав человека, в том числе свободы мысли, защиты прав национальных меньшинств, запрета дискриминации по языковому признаку. А потому может усложнить процесс переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Закон направили стороне ЕС для предоставления дополнительной оценки влияния его принятия на выполнение обязательств в части защиты прав национальных меньшинств, в том числе языковых, в контексте рекомендации Заключения Европейской Комиссии по заявке Украины на членство в Европейском Союзе.

«Учитывая изложенное мной дано поручение Кабинету Министров Украины дополнительно проработать данный вопрос с учетом мнения заинтересованных сторон, позиции ЕС и проинформировать о результатах», - говорится в сообщении.

Контекст

Закон 2309-ІХ о запрете ввоза и распространения издательской продукции государства-агрессора был разработан совместно с представителями гражданского общества, издательского сообщества и власти. Он был принят в июне 2022 года, “за” проголосовали 306 депутатов. Но он не был подписан и обнародован.

Согласно закону предлагается запрет импорта и распространения издательской продукции из россии и беларуси. Также речь идет об издании книг в Украине на языке оригинала или в переводе на украинский язык, на языках стран Европейского Союза или коренных народов Украины. Еще положения запрещают возможности ввоза изданий антиукраинского содержания.

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