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ВР заборонила імпорт книг з рф та білорусі

ВР заборонила імпорт книг з рф та білорусі

Київ • УНН

 • 189719 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Верховна Рада заборонила ввезення видавничої продукції з рф, білорусі та тимчасово окупованих територій України. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт партії "Слуга народу".

Цитата

"Парламент заборонив ввезення видавничої продукції з рф, білорусі та тимчасово окупованих територій України, а також запровадив субсидії для українських книгарень. Відповідні законопроєкти № 7459 і №6287 депутати ухвалили в цілому на засіданні 19 червня", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За словами співавтора ініціатив, голови комітету з питань інформаційної політики Микити Потураєва, не можна буде видавати, ввозити, розповсюджувати книги, видані в Росії, Білорусі чи на окупованих територіях. При цьому книжки російською мовою можуть видаватися, проте з обмеженнями.

"Ми не обмежуємо видавництво книг, які були написані класиками. Можна друкувати Толстого, Пушкіна, Чехова, Гоголя, який писав російською. Проте не можна видавати, ввозити, розповсюджувати, наприклад, популярну зарубіжну літературу в перекладі російською мовою. Вона має бути перекладена з мови оригіналу (наприклад, французької чи англійської) на українську. Зокрема, цим законопроектом ми захищаємо наші видавництва від абсолютно нерівноправної конкуренції з російськомовними тиражами", – наголосив він.

Заступниця голови комітету з питань інформаційної політики Євгенія Кравчук додає, що з 1 січня 2023 року книги видаватимуться і розповсюджуватимуться державною українською мовою, мовами корінних народів України і офіційними мовами ЄС.

"Забороняється випуск, ввезення та розповсюдження в Україні книжкових видань, що містять твори авторів – громадян РФ та антиукраїнську літературу", – зазначила вона.

У свою чергу законопроєкт №6287 передбачає, що книгарні отримуватимуть відшкодування з держбюджету на оренду приміщень. А українцям при народженні та отриманні паспорта у 14 років видаватимуть сертифікат на купівлю книг.

Сертифікат можна буде використати виключно для придбання книг державною мовою у розповсюджувача видавничої продукції, що відповідає встановленим законопроєктом вимогам.

"Перший раз такий сертифікат дитина отримуватиме при народженні – фактично як додаток до пакунку малюка. Ми використовували досвід, відпрацьований з так званою "ковідною тисячею", яку українці охоче витрачали на книжки. Тоді попит на українську літературу зріс. Вдруге ж сертифікат видаватиметься при отриманні паспорта", – розповів Микита Потураєв.

Субсидія на часткову компенсацію оренди надаватиметься щоквартально. Отримати її зможуть книгарні, 80%+ доходів яких приносить саме реалізація книжок. Для цього їм потрібно буде подати заяву до Українського інституту книги.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №7273-д про заборону публічного виконання російських пісень, а також їхнього використання на радіо і ТБ.

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