ВР запретила импорт книг из рф и беларуси

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"Парламент запретил ввоз издательской продукции из россии, беларуси и временно оккупированных территорий Украины, а также ввел субсидии для украинских книжных магазинов. Соответствующие законопроекты №7459 и №6287 депутаты приняли в целом на заседании 19 июня", - говорится в сообщении.

Детали

По словам соавтора инициатив, главы комитета по вопросам информационной политики Никиты Потураева, нельзя будет издавать, ввозить, распространять книги, изданные в россии, беларуси или на оккупированных территориях. При этом книги на русском языке могут издаваться, но с ограничениями.

"Мы не ограничиваем издательство книг, написанных классиками. Можно печатать Толстого, Пушкина, Чехова, Гоголя, который писал на русском. Однако нельзя издавать, ввозить, распространять, например, популярную зарубежную литературу в переводе на русский язык. Она должна быть переведена с языка оригинала (например, французского или английского) на украинский. В частности, этим законопроектом мы защищаем наши издательства от совершенно неравноправной конкуренции с русскоязычными тиражами", - подчеркнул он.

Заместитель председателя комитета по вопросам информационной политики Евгения Кравчук добавляет, что с 1 января 2023 книги будут издаваться и распространяться на государственном украинском языке, языках коренных народов Украины и официальных языках ЕС.

"Запрещается выпуск, ввоз и распространение в Украине книжных изданий, содержащих произведения авторов – граждан РФ и антиукраинскую литературу", – отметила она.

В свою очередь, законопроект №6287 предусматривает, что книжные магазины будут получать возмещения из госбюджета на аренду помещений. А украинцам при рождении и получении паспорта в 14 лет будут выдавать сертификат на покупку книг.

Сертификат можно использовать исключительно для приобретения книг на государственном языке у распространителя издательской продукции, отвечающего установленным законопроектом требованиям.

"Первый раз такой сертификат ребенок будет получать при рождении – фактически как приложение к упаковке малыша. Мы использовали опыт, отработанный с так называемой "ководной тысячей", которую украинцы охотно тратили на книги. Тогда спрос на украинскую литературу вырос. Второй же сертификат будет выдаваться при получении паспорта", – рассказал Никита Потураев.

Субсидия на частичную компенсацию аренды будет предоставляться ежеквартально. Получить ее смогут книжные магазины, 80%+ доходов которых приносит именно реализация книг. Для этого им нужно будет подать заявление в Украинский институт книги.

Напомним

Верховная Рада приняла в целом законопроект №7273-д о запрете публичного исполнения российских песен, а также их использовании на радио и ТВ.