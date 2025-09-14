За минулу добу у Донеччині загинуло 4 людини, поранено 14 осіб - поліція області

$41.310.00
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 32702 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 69339 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 58705 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 69135 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 39099 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 67943 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 64538 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 38956 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 38065 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Україна планує створити Kill Zone з лініями дронів до 30 км на фронті - ШмигальPhoto13 вересня, 23:50 • 10615 перегляди
Українські удари по російських НПЗ не мають підтримки Заходу - Bloomberg14 вересня, 00:23 • 29218 перегляди
путін і лукашенко відпрацьовують стратегії війни із Заходом на навчаннях "захід-2025" - BILD14 вересня, 01:28 • 5726 перегляди
"Нагадує 1938 рік": Кая Каллас змоделювала майбутнє Європи в разі поразки України14 вересня, 02:31 • 15257 перегляди
Дрони атакували один з найбільших НПЗ росії, спричинивши пожежуVideo04:31 • 8410 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 70374 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 43785 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 43591 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 67943 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 41264 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 18206 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 64538 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 51146 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 99079 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 59138 перегляди
За минулу добу у Донеччині загинуло 4 людини, поранено 14 осіб - поліція області

Київ • УНН

 • 74 перегляди

За минулу добу на Донеччині внаслідок російських атак загинуло 4 людини та 14 отримали поранення. Поліція зафіксувала 2346 ворожих ударів по 10 населених пунктах, пошкоджено 93 цивільних об'єкти, включаючи 63 житлові будинки.

За минулу добу у Донеччині загинуло 4 людини, поранено 14 осіб - поліція області

Понад  2 300 ударів російської армії по лінії фронту, а також - житловому сектору. Під вогнем 10 населених пунктів, зокрема Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ, Ямпіль.

Передає УНН із посиланням на Поліцію Донецької області.

Деталі

Четверо загиблих і 14 поранених – наслідки російської агресії проти цивільних на Донеччині

- передає пресслужба правоохоронців Донеччини. 

Українська поліція зафіксувала на території області:

  • 2 346 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору;
    • 10 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Сіверськ, Слов’янськ, селища Олексієво-Дружківка, Ямпіль, Ярова, село Іллінівка - під атакою російських загарбників;
      • 93 цивільних об’єкти, з них 63 житлових будинки, зазнали руйнувань.

        Зокрема вказується, що 21 удар бомбами завдано по Костянтинівці.

        зс рф "працювали" РСЗВ "Смерч", артилерією, дронами та вбили чотирьох цивільних осіб, і ще 10 людей зазнали поранень.

        У Сіверську, Краматорську, Ямполі, Іллінівці поранені люди. Перший загарбники  накрили з артилерії. Краматорськ атакували три ворожих БпЛА V2U - є руйнування та пошкодження.  Також Ярова зазнала двох ударів, зокрема бомбою "КАБ-250" – руйнувань зазнали 4 приватних будинки й зупинка громадського транспорту.

        На Слов’янськ росія спрямувала 8 безпілотників "Герань-2" і "Молнія-2", пошкодила 8 приватних будинків, заклад освіти,2 гаражі і цивільне авто.

        - передає поліція.

        Війська рф спрямували "КАБ-250" та два БпЛА "Молнія-2" по Дружківці.

         6 приватних будинків, адмінбудівлю, 2 гаражі, залізничну інфраструктуру було пошкоджено 

        В Олексієво-Дружківці через дронові атаки пошкоджено два приватних будинки.

        Нагадаємо

        Ігор Тележніков

        Війна в Україні