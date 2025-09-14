За минулу добу у Донеччині загинуло 4 людини, поранено 14 осіб - поліція області
Київ • УНН
За минулу добу на Донеччині внаслідок російських атак загинуло 4 людини та 14 отримали поранення. Поліція зафіксувала 2346 ворожих ударів по 10 населених пунктах, пошкоджено 93 цивільних об'єкти, включаючи 63 житлові будинки.
Понад 2 300 ударів російської армії по лінії фронту, а також - житловому сектору. Під вогнем 10 населених пунктів, зокрема Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ, Ямпіль.
Передає УНН із посиланням на Поліцію Донецької області.
Деталі
Четверо загиблих і 14 поранених – наслідки російської агресії проти цивільних на Донеччині
Українська поліція зафіксувала на території області:
- 2 346 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору;
- 10 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Сіверськ, Слов’янськ, селища Олексієво-Дружківка, Ямпіль, Ярова, село Іллінівка - під атакою російських загарбників;
- 93 цивільних об’єкти, з них 63 житлових будинки, зазнали руйнувань.
Зокрема вказується, що 21 удар бомбами завдано по Костянтинівці.
зс рф "працювали" РСЗВ "Смерч", артилерією, дронами та вбили чотирьох цивільних осіб, і ще 10 людей зазнали поранень.
У Сіверську, Краматорську, Ямполі, Іллінівці поранені люди. Перший загарбники накрили з артилерії. Краматорськ атакували три ворожих БпЛА V2U - є руйнування та пошкодження. Також Ярова зазнала двох ударів, зокрема бомбою "КАБ-250" – руйнувань зазнали 4 приватних будинки й зупинка громадського транспорту.
На Слов’янськ росія спрямувала 8 безпілотників "Герань-2" і "Молнія-2", пошкодила 8 приватних будинків, заклад освіти,2 гаражі і цивільне авто.
Війська рф спрямували "КАБ-250" та два БпЛА "Молнія-2" по Дружківці.
6 приватних будинків, адмінбудівлю, 2 гаражі, залізничну інфраструктуру було пошкоджено
В Олексієво-Дружківці через дронові атаки пошкоджено два приватних будинки.