За минувшие сутки в Донецкой области погибли 4 человека, ранены 14 человек - полиция области
Киев • УНН
За минувшие сутки в Донецкой области в результате российских атак погибли 4 человека и 14 получили ранения. Полиция зафиксировала 2346 вражеских ударов по 10 населенным пунктам, повреждены 93 гражданских объекта, включая 63 жилых дома.
Более 2 300 ударов российской армии по линии фронта, а также - жилому сектору. Под огнем 10 населенных пунктов, в частности Дружковка, Константиновка, Краматорск, Славянск, Ямполь.
Передает УНН со ссылкой на Полицию Донецкой области.
Детали
Украинская полиция зафиксировала на территории области:
- 2 346 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору;
- 10 населенных пунктов: города Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Северск, Славянск, поселки Алексеево-Дружковка, Ямполь, Яровая, село Ильиновка - под атакой российских захватчиков;
- 93 гражданских объекта, из них 63 жилых дома, получили разрушения.
В частности, указывается, что 21 удар бомбами нанесен по Константиновке.
ВС РФ "работали" РСЗО "Смерч", артиллерией, дронами и убили четырех гражданских лиц, и еще 10 человек получили ранения.
В Северске, Краматорске, Ямполе, Ильиновке ранены люди. Первый захватчики накрыли из артиллерии. Краматорск атаковали три вражеских БПЛА V2U - есть разрушения и повреждения. Также Яровая подверглась двум ударам, в частности бомбой "КАБ-250" – разрушениям подверглись 4 частных дома и остановка общественного транспорта.
На Славянск Россия направила 8 беспилотников "Герань-2" и "Молния-2", повредила 8 частных домов, учебное заведение, 2 гаража и гражданский автомобиль.
Войска РФ направили "КАБ-250" и два БПЛА "Молния-2" по Дружковке.
6 частных домов, админздание, 2 гаража, железнодорожная инфраструктура были повреждены
В Алексеево-Дружковке из-за дроновых атак повреждены два частных дома.