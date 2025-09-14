За минувшие сутки в Донецкой области погибли 4 человека, ранены 14 человек - полиция области

$41.310.00
48.270.00
ukenru
09:08 • 2588 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 32919 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 69569 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 58864 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 69275 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 39147 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 68046 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 64592 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 38975 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 38090 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3м/с
39%
759мм
Популярные новости
Украина планирует создать Kill Zone с линиями дронов до 30 км на фронте - ШмыгальPhoto13 сентября, 23:50 • 10713 просмотра
Украинские удары по российским НПЗ не имеют поддержки Запада - Bloomberg14 сентября, 00:23 • 29425 просмотра
путин и лукашенко отрабатывают стратегии войны с Западом на учениях "запад-2025" - BILD14 сентября, 01:28 • 5878 просмотра
"Напоминает 1938 год": Кая Каллас смоделировала будущее Европы в случае поражения Украины14 сентября, 02:31 • 15347 просмотра
Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России, вызвав пожарVideo04:31 • 8574 просмотра
публикации
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 70502 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 43876 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 43663 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 68050 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 41332 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кит Келлог
Илон Маск
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Европа
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto09:45 • 58 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 18235 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 64594 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 51174 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 99107 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Хранитель
Шахед-136
Бильд
E-6 Mercury

За минувшие сутки в Донецкой области погибли 4 человека, ранены 14 человек - полиция области

Киев • УНН

 • 202 просмотра

За минувшие сутки в Донецкой области в результате российских атак погибли 4 человека и 14 получили ранения. Полиция зафиксировала 2346 вражеских ударов по 10 населенным пунктам, повреждены 93 гражданских объекта, включая 63 жилых дома.

За минувшие сутки в Донецкой области погибли 4 человека, ранены 14 человек - полиция области

Более 2 300 ударов российской армии по линии фронта, а также - жилому сектору. Под огнем 10 населенных пунктов, в частности Дружковка, Константиновка, Краматорск, Славянск, Ямполь.

Передает УНН со ссылкой на Полицию Донецкой области.

Детали

Четверо погибших и 14 раненых – последствия российской агрессии против гражданских в Донецкой области

- передает пресс-служба правоохранителей Донецкой области.

Украинская полиция зафиксировала на территории области:

  • 2 346 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору;
    • 10 населенных пунктов: города Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Северск, Славянск, поселки Алексеево-Дружковка, Ямполь, Яровая, село Ильиновка - под атакой российских захватчиков;
      • 93 гражданских объекта, из них 63 жилых дома, получили разрушения.

        В частности, указывается, что 21 удар бомбами нанесен по Константиновке.

        ВС РФ "работали" РСЗО "Смерч", артиллерией, дронами и убили четырех гражданских лиц, и еще 10 человек получили ранения.

        В Северске, Краматорске, Ямполе, Ильиновке ранены люди. Первый захватчики накрыли из артиллерии. Краматорск атаковали три вражеских БПЛА V2U - есть разрушения и повреждения. Также Яровая подверглась двум ударам, в частности бомбой "КАБ-250" – разрушениям подверглись 4 частных дома и остановка общественного транспорта.

        На Славянск Россия направила 8 беспилотников "Герань-2" и "Молния-2", повредила 8 частных домов, учебное заведение, 2 гаража и гражданский автомобиль.

        - передает полиция.

        Войска РФ направили "КАБ-250" и два БПЛА "Молния-2" по Дружковке.

        6 частных домов, админздание, 2 гаража, железнодорожная инфраструктура были повреждены

        В Алексеево-Дружковке из-за дроновых атак повреждены два частных дома.

        Напомним

        Игорь Тележников

        Война в Украине