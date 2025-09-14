За минувшие сутки в Донецкой области погибли 4 человека, ранены 14 человек - полиция области

Более 2 300 ударов российской армии по линии фронта, а также - жилому сектору. Под огнем 10 населенных пунктов, в частности Дружковка, Константиновка, Краматорск, Славянск, Ямполь.

Передает УНН со ссылкой на Полицию Донецкой области.

Четверо погибших и 14 раненых – последствия российской агрессии против гражданских в Донецкой области

Украинская полиция зафиксировала на территории области:

В частности, указывается, что 21 удар бомбами нанесен по Константиновке.

ВС РФ "работали" РСЗО "Смерч", артиллерией, дронами и убили четырех гражданских лиц, и еще 10 человек получили ранения.

В Северске, Краматорске, Ямполе, Ильиновке ранены люди. Первый захватчики накрыли из артиллерии. Краматорск атаковали три вражеских БПЛА V2U - есть разрушения и повреждения. Также Яровая подверглась двум ударам, в частности бомбой "КАБ-250" – разрушениям подверглись 4 частных дома и остановка общественного транспорта.

На Славянск Россия направила 8 беспилотников "Герань-2" и "Молния-2", повредила 8 частных домов, учебное заведение, 2 гаража и гражданский автомобиль.