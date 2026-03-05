За колишнього керівника СБУ в Житомирській області внесли заставу

$43.720.26
50.830.37
ukenru
12:11 • 1528 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
12:00 • 3072 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
11:33 • 7334 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
08:05 • 12774 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 34885 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 67671 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 75491 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 79579 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 42683 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 39411 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
5м/с
47%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Білий дім пояснив появу висипу на шиї Трампа використанням профілактичного крему5 березня, 02:39 • 10264 перегляди
Австралія приєдналася до глобального альянсу G7 із видобутку критично важливих мінералів5 березня, 04:09 • 15457 перегляди
Уряд Китаю наказав нафтопереробним заводам припинити експорт палива через війну в Перській затоці5 березня, 04:30 • 80612 перегляди
Пентагон ідентифікував загиблих солдатів унаслідок атаки іранського дрона в Кувейті5 березня, 04:49 • 8682 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС09:41 • 14730 перегляди
Публікації
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
11:33 • 7334 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС09:41 • 15225 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 45764 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 75491 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 79579 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Музикант
Дональд Трамп
Керолайн Левітт
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto11:40 • 1916 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 24869 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 41040 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 44813 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 51746 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Financial Times

За колишнього керівника СБУ в Житомирській області внесли заставу

Київ • УНН

 • 122 перегляди

За ексначальника управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка внесли заставу 6,9 млн грн. Кошти були сплачені у вівторок.

За колишнього керівника СБУ в Житомирській області внесли заставу
Суспільне

За колишнього начальника управління Служби безпеки України в Житомирській області Володимира Компаниченка внесли заставу у розмірі 6,9 млн грн. Про це УНН повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

Деталі

У суді підтвердили, що кошти були сплачені у вівторок.

"Так, заставу було внесено у вівторок", - повідомили у пресслужбі суду.

Інших деталей щодо справи у повідомленні не уточнюється.

Нагадаємо

Суд обрав запобіжний захід тепер уже екскерівнику управління СБУ на Житомирщині Володимиру Компаніченку у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 6,9 млн гривень.

Зеленський звільнив начальника управління СБУ в Житомирській області після корупційного скандалу04.03.26, 17:40 • 3278 переглядiв

Алла Кіосак

Кримінал
Житомирська область
Служба безпеки України