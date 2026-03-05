За колишнього керівника СБУ в Житомирській області внесли заставу
Київ • УНН
За ексначальника управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка внесли заставу 6,9 млн грн. Кошти були сплачені у вівторок.
За колишнього начальника управління Служби безпеки України в Житомирській області Володимира Компаниченка внесли заставу у розмірі 6,9 млн грн. Про це УНН повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.
Деталі
У суді підтвердили, що кошти були сплачені у вівторок.
"Так, заставу було внесено у вівторок", - повідомили у пресслужбі суду.
Інших деталей щодо справи у повідомленні не уточнюється.
Нагадаємо
Суд обрав запобіжний захід тепер уже екскерівнику управління СБУ на Житомирщині Володимиру Компаніченку у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 6,9 млн гривень.
