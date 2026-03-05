За бывшего руководителя СБУ в Житомирской области внесли залог
Киев • УНН
За экс-начальника управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко внесли залог 6,9 млн грн. Средства были уплачены во вторник.
За бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Житомирской области Владимира Компаниченко внесли залог в размере 6,9 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.
Детали
В суде подтвердили, что средства были уплачены во вторник.
"Да, залог был внесен во вторник", - сообщили в пресс-службе суда.
Других деталей по делу в сообщении не уточняется.
Напомним
Суд избрал меру пресечения теперь уже экс-руководителю управления СБУ в Житомирской области Владимиру Компаниченко в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 6,9 млн гривен.
