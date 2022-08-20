За добу ЗСУ знищили два склади боєприпасів та базу окупантів у трьох областях України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. За добу, 19 серпня, українські військові знищили 2 склади з боєкомплектами та базу російських окупантів. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.
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За день знищено два склади боєприпасів та базу окупантів у трьох областях України:
Слов’яносербський район (Луганська область) – склад боєприпасів.
Нова Каховка – уточнюється.
Василівський район (Запорізька область) – база.
Бериславський район, (Херсонська область) – склад боєприпасів.
Нагадаємо
ЗСУ завдали 11 авіаударів по позиціях окупантів у 7 районах на півдні України.