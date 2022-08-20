За добу ЗСУ знищили два склади боєприпасів та базу окупантів у трьох областях України

Деталі

За день знищено два склади боєприпасів та базу окупантів у трьох областях України:

Слов’яносербський район (Луганська область) – склад боєприпасів.

Нова Каховка – уточнюється.

Василівський район (Запорізька область) – база.

Бериславський район, (Херсонська область) – склад боєприпасів.

Нагадаємо

ЗСУ завдали 11 авіаударів по позиціях окупантів у 7 районах на півдні України.