За сутки ВСУ уничтожили два склада боеприпасов и базу оккупантов в трех областях Украины

Детали

За день уничтожены два склада боеприпасов и база оккупантов в трех областях Украины:

Славяносербский район (Луганская область) – склад боеприпасов.

Новая Каховка – уточняется.

Василевский район (Запорожская область) – база.

Бериславский район, (Херсонская область) – склад боеприпасов.

Напомним

ВСУ нанесли 11 авиаударов по позициям оккупантов в 7 районах на юге Украины.