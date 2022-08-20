За сутки ВСУ уничтожили два склада боеприпасов и базу оккупантов в трех областях Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. За сутки, 19 августа, украинские военные уничтожили 2 склада с боекомплектами и базу российских оккупантов. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.
Детали
За день уничтожены два склада боеприпасов и база оккупантов в трех областях Украины:
Славяносербский район (Луганская область) – склад боеприпасов.
Новая Каховка – уточняется.
Василевский район (Запорожская область) – база.
Бериславский район, (Херсонская область) – склад боеприпасов.
Напомним
ВСУ нанесли 11 авиаударов по позициям оккупантов в 7 районах на юге Украины.