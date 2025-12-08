За добу на фронті 131 боєзіткнення, найбільше боїв на Покровському напрямку – зведення Генштабу
За добу на фронті відбулося 131 боєзіткнення. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському напрямку, де ворог зазнав значних втрат.
Станом на 22:00 8 грудня 2025 року, Сили оборони України відбили 131 атаку окупантів на лінії фронту, продовжуючи рішуче стримувати спроби російських загарбників просунутися вглиб української території. Про це повідомляє Генеральний Штаб, пише УНН.
Як повідомив Генштаб, протягом поточної доби російські війська завдали 44 авіаційних ударів, скинувши 111 керованих бомб, а також залучили 3053 дрони-камікадзе та здійснили 3235 обстрілів.
Покровський напрямок: відбулося 36 атак противника в районах Шахового, Федорівки, Покровська та інших населених пунктів. За попередніми даними, на цьому напрямку знешкоджено 84 окупанти та знищено 12 БПЛА і 6 одиниць автомобільної техніки. Бої тривають.
Олександрівський напрямок: українські оборонці відбили 17 атак загарбників у районах Зеленого Гаю, Січневого та Вербового.
Костянтинівський напрямок: зафіксовано 16 бойових зіткнень, ворог намагався штурмувати позиції поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки та інших пунктів.
Гуляйпільський напрямок: відбулось 14 боєзіткнень у районах Солодкого, Привільного та Гуляйполя.
Лиманський напрямок: Сили оборони відбили вісім штурмових дій, два боєзіткнення тривають.
Слов’янський напрямок: ворог сім разів атакував у районах Ямполя, Серебрянки та Дронівки.
Південно–Слобожанський напрямок: відбулося вісім ворожих атак, одне боєзіткнення триває.
Куп’янський напрямок: противник здійснив чотири спроби наступу.
На Краматорському та Придніпровському напрямках наступальних дій ворога на даний час не зафіксовано.
