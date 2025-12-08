За добу на фронті 131 боєзіткнення, найбільше боїв на Покровському напрямку – зведення Генштабу

$42.060.13
ukenru
19:50 • 1416 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
18:20 • 5116 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
17:26 • 10371 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
14:55 • 16173 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34 • 18999 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 26262 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 30737 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 29696 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 17837 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 31112 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

УНН Lite
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.15:34 • 7458 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 38992 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 56019 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 66268 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 67010 перегляди
За добу на фронті 131 боєзіткнення, найбільше боїв на Покровському напрямку – зведення Генштабу

Київ • УНН

 • 28 перегляди

За добу на фронті відбулося 131 боєзіткнення. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському напрямку, де ворог зазнав значних втрат.

За добу на фронті 131 боєзіткнення, найбільше боїв на Покровському напрямку – зведення Генштабу

Станом на 22:00 8 грудня 2025 року, Сили оборони України відбили 131 атаку окупантів на лінії фронту, продовжуючи рішуче стримувати спроби російських загарбників просунутися вглиб української території. Про це повідомляє Генеральний Штаб, пише УНН.

Деталі

Як повідомив Генштаб, протягом поточної доби російські війська завдали 44 авіаційних ударів, скинувши 111 керованих бомб, а також залучили 3053 дрони-камікадзе та здійснили 3235 обстрілів.

Покровський напрямок: відбулося 36 атак противника в районах Шахового, Федорівки, Покровська та інших населених пунктів. За попередніми даними, на цьому напрямку знешкоджено 84 окупанти та знищено 12 БПЛА і 6 одиниць автомобільної техніки. Бої тривають.

Ворог несе значні втрати на Покровському напрямку: зведення Генштабу08.12.25, 00:29 • 8484 перегляди

Олександрівський напрямок: українські оборонці відбили 17 атак загарбників у районах Зеленого Гаю, Січневого та Вербового.

Костянтинівський напрямок: зафіксовано 16 бойових зіткнень, ворог намагався штурмувати позиції поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки та інших пунктів.

Гуляйпільський напрямок: відбулось 14 боєзіткнень у районах Солодкого, Привільного та Гуляйполя.

Лиманський напрямок: Сили оборони відбили вісім штурмових дій, два боєзіткнення тривають.

Генштаб підтвердив ураження 20 резервуарів у Темрюцькому морпорту та ворожих складів на окупованих територіях08.12.25, 15:08 • 2122 перегляди

Слов’янський напрямок: ворог сім разів атакував у районах Ямполя, Серебрянки та Дронівки.

Південно–Слобожанський напрямок: відбулося вісім ворожих атак, одне боєзіткнення триває.

Куп’янський напрямок: противник здійснив чотири спроби наступу.

На Краматорському та Придніпровському напрямках наступальних дій ворога на даний час не зафіксовано.

Картина поля бою для України погіршується на тлі просування військ рф та мирного плану Трампа – NYT07.12.25, 10:20 • 13221 перегляд

Степан Гафтко

