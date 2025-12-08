За сутки на фронте 131 боестолкновение, больше всего боев на Покровском направлении – сводка Генштаба
Киев • УНН
За сутки на фронте произошло 131 боестолкновение. Больше всего боев зафиксировано на Покровском направлении, где враг понес значительные потери.
По состоянию на 22:00 8 декабря 2025 года Силы обороны Украины отбили 131 атаку оккупантов на линии фронта, продолжая решительно сдерживать попытки российских захватчиков продвинуться вглубь украинской территории. Об этом сообщает Генеральный Штаб, пишет УНН.
Подробности
Как сообщил Генштаб, в течение текущих суток российские войска нанесли 44 авиационных удара, сбросив 111 управляемых бомб, а также задействовали 3053 дрона-камикадзе и совершили 3235 обстрелов.
Покровское направление: произошло 36 атак противника в районах Шахового, Федоровки, Покровска и других населенных пунктов. По предварительным данным, на этом направлении обезврежено 84 оккупанта и уничтожено 12 БПЛА и 6 единиц автомобильной техники. Бои продолжаются.
Александровское направление: украинские защитники отбили 17 атак захватчиков в районах Зеленого Гая, Январского и Вербового.
Константиновское направление: зафиксировано 16 боевых столкновений, враг пытался штурмовать позиции вблизи Александро-Шультино, Щербиновки и других пунктов.
Гуляйпольское направление: произошло 14 боестолкновений в районах Сладкого, Привольного и Гуляйполя.
Лиманское направление: Силы обороны отбили восемь штурмовых действий, два боестолкновения продолжаются.
Славянское направление: враг семь раз атаковал в районах Ямполя, Серебрянки и Дроновки.
Южно-Слобожанское направление: произошло восемь вражеских атак, одно боестолкновение продолжается.
Купянское направление: противник совершил четыре попытки наступления.
На Краматорском и Приднепровском направлениях наступательных действий врага в настоящее время не зафиксировано.
