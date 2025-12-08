За сутки на фронте 131 боестолкновение, больше всего боев на Покровском направлении – сводка Генштаба

$42.060.13
49.000.23
ukenru
19:50 • 1492 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
18:20 • 5276 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
17:26 • 10440 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
14:55 • 16255 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 19062 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 26298 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 30806 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 29745 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 17846 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 31148 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0.8м/с
88%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Конгресс США выделил Украине 800 млн долларов помощи на два года - СМИ8 декабря, 13:08 • 9328 просмотра
Прокуратура РФ обвинила в "геноциде" Залужного, Ермака, Порошенко и других украинских политиков и военное руководство8 декабря, 13:43 • 7114 просмотра
Ряд областей переходят на аварийные отключения света: что известно8 декабря, 14:17 • 13079 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros15:34 • 7478 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto15:38 • 7266 просмотра
публикации
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto15:38 • 7290 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 30809 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 29749 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 31151 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 39048 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Лондон
Великобритания
Германия
Реклама
УНН Lite
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros15:34 • 7570 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 39048 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 56036 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 66285 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 67028 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
YouTube
ТикТок
Социальная сеть

За сутки на фронте 131 боестолкновение, больше всего боев на Покровском направлении – сводка Генштаба

Киев • УНН

 • 60 просмотра

За сутки на фронте произошло 131 боестолкновение. Больше всего боев зафиксировано на Покровском направлении, где враг понес значительные потери.

За сутки на фронте 131 боестолкновение, больше всего боев на Покровском направлении – сводка Генштаба

По состоянию на 22:00 8 декабря 2025 года Силы обороны Украины отбили 131 атаку оккупантов на линии фронта, продолжая решительно сдерживать попытки российских захватчиков продвинуться вглубь украинской территории. Об этом сообщает Генеральный Штаб, пишет УНН.

Подробности

Как сообщил Генштаб, в течение текущих суток российские войска нанесли 44 авиационных удара, сбросив 111 управляемых бомб, а также задействовали 3053 дрона-камикадзе и совершили 3235 обстрелов.

Покровское направление: произошло 36 атак противника в районах Шахового, Федоровки, Покровска и других населенных пунктов. По предварительным данным, на этом направлении обезврежено 84 оккупанта и уничтожено 12 БПЛА и 6 единиц автомобильной техники. Бои продолжаются.

Враг несет значительные потери на Покровском направлении: сводка Генштаба08.12.25, 00:29 • 8484 просмотра

Александровское направление: украинские защитники отбили 17 атак захватчиков в районах Зеленого Гая, Январского и Вербового.

Константиновское направление: зафиксировано 16 боевых столкновений, враг пытался штурмовать позиции вблизи Александро-Шультино, Щербиновки и других пунктов.

Гуляйпольское направление: произошло 14 боестолкновений в районах Сладкого, Привольного и Гуляйполя.

Лиманское направление: Силы обороны отбили восемь штурмовых действий, два боестолкновения продолжаются.

Генштаб подтвердил поражение 20 резервуаров в Темрюкском морпорту и вражеских складов на оккупированных территориях08.12.25, 15:08 • 2124 просмотра

Славянское направление: враг семь раз атаковал в районах Ямполя, Серебрянки и Дроновки.

Южно-Слобожанское направление: произошло восемь вражеских атак, одно боестолкновение продолжается.

Купянское направление: противник совершил четыре попытки наступления.

На Краматорском и Приднепровском направлениях наступательных действий врага в настоящее время не зафиксировано.

Картина поля боя для Украины ухудшается на фоне продвижения войск РФ и мирного плана Трампа – NYT07.12.25, 10:20 • 13221 просмотр

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Украина