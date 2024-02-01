З початку війни три компанії з Молдови продали до рф запчастин для літаків на 15 мільйонів доларів

Протягом 2022-23 років три молдовські компанії поставили до росії різноманітних комплектуючих для літаків приблизно на 15 мільйонів доларів. Про це повідомляє молдовська служба "Радіо Свобода", пише УНН.

Мова йде про компанії Airrock Solutions, Maxjet Service та Aerostage Services, які виступали посередниками в закупівлях. Схема працює в такий спосіб: посередник встановлює зв'язки з компаніями у країнах-виробниках деталей та розміщує замовлення, одночасно забезпечуючи транспортування деталей. У деяких випадках молдавські посередники забезпечували транспортування деталей навіть у російські аеропорти, в ангари російських компаній-імпортерів. Проте фізично предмети не проходили через Молдову, тож угоди не фіксувалися у молдавських митних документах.

Власники трьох молдовських компаній стверджують, що не знали, що закуплені їхніми компаніями деталі йдуть до рф, пояснивши це тим, що у них немає прямих контрактів із російськими замовниками. Деталі закуповуються на Заході чи в Об'єднаних Арабських Еміратах і, нібито призначаються для компаній інших країнах СНД.

російські авіакомпанії життєво потребують західних комплектуючих для підтримки свого парку пасажирських та транспортних літаків. Європейські санкції у сфері авіації були покликані, навпаки, перерізати цей ланцюжок поставок росіянам. Поряд із санкціями щодо інших секторів російської економіки, санкції щодо авіації мали збільшити витрати війни для росії і переконати кремль зупинити вторгнення.

Участь молдовських компаній в схемі постачання запчастин стала можливою тому, що Молдова не дотримувалась антиросійського режиму авіаційних санкцій, який Євросоюз прийняв у відповідь на масштабне російське вторгнення в Україну в 2022 році.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін днями повідомляв, що завдяки співпраці КНДІСЕ та іноземних журналістів у Нідерландах затримали трьох осіб, які постачали до рф товари в обхід санкцій.

"Ми щиро вдячні міжнародним розслідувачам, професійна діяльність яких допомагає перекривати російські шляхи незаконного постачання іноземної мікроелектроніки для комплектації ворожих ракет і безпілотників. Серед останнього – маємо успішний кейс взаємодії із журналістами Нідерландів. Їх розслідування призвело до того, що влада країни заарештувала трьох осіб в рамках багатонаціонального розслідування міжнародної контрабандної мережі, яка працювала задля обходу загальноєвропейських санкцій проти росії. Такі невеликі локальні кроки допомагають підвищувати ефективність санкційного тиску на країну-агресорку", - зазначив Рувін.

У США арештували бізнесмена за постачання мікросхем до підсанкційної російської компанії