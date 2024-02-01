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С начала войны три компании из Молдовы продали в рф запчастей для самолетов на 15 миллионов долларов

С начала войны три компании из Молдовы продали в рф запчастей для самолетов на 15 миллионов долларов

Киев  •  УНН

01 февраль 2024, 08:34  •  4775 просмотра

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В 2022-23 годах три молдавские компании поставили в россию авиационные запчасти на сумму $15 млн в обход санкций ЕС против российской авиационной промышленности.

В течение 2022-23 годов три молдавские компании поставили в россию различных комплектующих для самолетов примерно на 15 миллионов долларов. Об этом сообщает молдавская служба "Радио Свобода", пишет УНН.

Речь идет о компаниях Airrock Solutions, Maxjet Service и Aerostage Services, которые выступали посредниками в закупках. Схема работает следующим образом: посредник устанавливает связи с компаниями в странах-производителях деталей и размещает заказы, одновременно обеспечивая транспортировку деталей. В некоторых случаях молдавские посредники обеспечивали транспортировку деталей даже в российские аэропорты, в ангары российских компаний-импортеров. Однако физически предметы не проходили через Молдову, поэтому сделки не фиксировались в молдавских таможенных документах.

Владельцы трех молдавских компаний утверждают, что не знали, что закупленные их компаниями детали идут в рф, объяснив это тем, что у них нет прямых контрактов с российскими заказчиками. Детали закупаются на Западе или в Объединенных Арабских Эмиратах и, якобы предназначаются для компаний других странах СНГ.

российские авиакомпании жизненно нуждаются в западных комплектующих для поддержания своего парка пассажирских и транспортных самолетов. Европейские санкции в сфере авиации были призваны, наоборот, перерезать эту цепочку поставок россиянам. Наряду с санкциями в отношении других секторов российской экономики, санкции в отношении авиации должны были увеличить издержки войны для россии и убедить кремль остановить вторжение.

Участие молдавских компаний в схеме поставок запчастей стало возможным потому, что Молдова не придерживалась антироссийского режима авиационных санкций, который Евросоюз принял в ответ на масштабное российское вторжение в Украину в 2022 году.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин на днях сообщал, что благодаря сотрудничеству КНИИСЕ и иностранных журналистов в Нидерландах задержали трех человек, которые поставляли в рф товары в обход санкций.

"Мы искренне благодарны международным расследователям, профессиональная деятельность которых помогает перекрывать российские пути незаконных поставок иностранной микроэлектроники для комплектации вражеских ракет и беспилотников. Среди последнего - имеем успешный кейс взаимодействия с журналистами Нидерландов. Их расследование привело к тому, что власти страны арестовали трех человек в рамках многонационального расследования международной контрабандной сети, которая работала для обхода общеевропейских санкций против россии. Такие небольшие локальные шаги помогают повышать эффективность санкционного давления на страну-агрессора", - отметил Рувин.

В США арестовали бизнесмена за поставки микросхем в подсанкционную российскую компанию20 январь 2024, 16:24 • 69325 просмотров

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
moldovaМолдова
З початку війни три компанії з Молдови продали до рф запчастин для літаків на 15 мільйонів доларів
Since the beginning of the war, three Moldovan companies have sold $15 million worth of aircraft parts to Russia
Новости по теме

С начала войны три компании из Молдовы продали в рф запчастей для самолетов на 15 миллионов долларов

В 2022-23 годах три молдавские компании поставили в россию авиационные запчасти на сумму $15 млн в обход санкций ЕС против российской авиационной промышленности.

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