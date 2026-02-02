$42.810.04
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозів
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
З початку року понад 1200 пожеж в Україні спричинено несправною електротехнікою: як уникнути трагедії

Київ • УНН

Київ • УНН

З початку року в Україні зафіксовано понад 1200 пожеж через несправність електромережі та побутової техніки. МВС закликає дотримуватися правил безпеки та не ремонтувати прилади самостійно.

З початку року понад 1200 пожеж в Україні спричинено несправною електротехнікою: як уникнути трагедії

Використання пошкоджених, зношених або несертифікованих електроприладів залишається однією з основних причин виникнення пожеж в Україні. Від початку року рятувальники вже зафіксували понад 1200 загорянь через аварійну роботу електромережі та побутової техніки. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України, передає УНН.

У відомстві зазначили, що перебої в роботі електроприладів, їхнє надмірне нагрівання, поява сторонніх запахів або звуків, іскор чи механічних пошкоджень можуть свідчити про несправність і становити загрозу займання.

У разі виявлення хоча б однієї з цих ознак громадянам радять негайно припинити користування приладом та не намагатися ремонтувати його самостійно.

Для зменшення ризиків виникнення пожеж у МВС рекомендують дотримуватися простих правил безпеки: перед використанням ознайомлюватися з інструкцією, регулярно перевіряти стан техніки та електрошнурів, користуватися лише справними розетками, не торкатися приладів мокрими руками та вимикати їх із мережі під час тривалої відсутності вдома.

У відомстві закликають громадян відповідально ставитися до користування електроприладами та дбати про власну безпеку.

Нагадаємо, що внаслідок нічної пожежі у центрі соціальної адаптації на Чернігівщині зникли троє людей. Вогонь повністю знищив покрівлю та пошкодив стіни будівлі.

Андрій Тимощенков

