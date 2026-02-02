З початку року понад 1200 пожеж в Україні спричинено несправною електротехнікою: як уникнути трагедії
Київ • УНН
З початку року в Україні зафіксовано понад 1200 пожеж через несправність електромережі та побутової техніки. МВС закликає дотримуватися правил безпеки та не ремонтувати прилади самостійно.
Використання пошкоджених, зношених або несертифікованих електроприладів залишається однією з основних причин виникнення пожеж в Україні. Від початку року рятувальники вже зафіксували понад 1200 загорянь через аварійну роботу електромережі та побутової техніки. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України, передає УНН.
У відомстві зазначили, що перебої в роботі електроприладів, їхнє надмірне нагрівання, поява сторонніх запахів або звуків, іскор чи механічних пошкоджень можуть свідчити про несправність і становити загрозу займання.
У разі виявлення хоча б однієї з цих ознак громадянам радять негайно припинити користування приладом та не намагатися ремонтувати його самостійно.
Для зменшення ризиків виникнення пожеж у МВС рекомендують дотримуватися простих правил безпеки: перед використанням ознайомлюватися з інструкцією, регулярно перевіряти стан техніки та електрошнурів, користуватися лише справними розетками, не торкатися приладів мокрими руками та вимикати їх із мережі під час тривалої відсутності вдома.
У відомстві закликають громадян відповідально ставитися до користування електроприладами та дбати про власну безпеку.
Нагадаємо, що внаслідок нічної пожежі у центрі соціальної адаптації на Чернігівщині зникли троє людей. Вогонь повністю знищив покрівлю та пошкодив стіни будівлі.