С начала года более 1200 пожаров в Украине вызваны неисправной электротехникой: как избежать трагедии

Использование поврежденных, изношенных или несертифицированных электроприборов остается одной из основных причин возникновения пожаров в Украине. С начала года спасатели уже зафиксировали более 1200 возгораний из-за аварийной работы электросети и бытовой техники. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины, передает УНН.

В ведомстве отметили, что перебои в работе электроприборов, их чрезмерный нагрев, появление посторонних запахов или звуков, искр или механических повреждений могут свидетельствовать о неисправности и представлять угрозу возгорания.

В случае обнаружения хотя бы одного из этих признаков гражданам советуют немедленно прекратить пользование прибором и не пытаться ремонтировать его самостоятельно.

Для уменьшения рисков возникновения пожаров в МВД рекомендуют соблюдать простые правила безопасности: перед использованием ознакомиться с инструкцией, регулярно проверять состояние техники и электрошнуров, пользоваться только исправными розетками, не прикасаться к приборам мокрыми руками и выключать их из сети во время длительного отсутствия дома.

В ведомстве призывают граждан ответственно относиться к пользованию электроприборами и заботиться о собственной безопасности.

Напомним, что в результате ночного пожара в центре социальной адаптации на Черниговщине пропали три человека. Огонь полностью уничтожил кровлю и повредил стены здания.