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З початку пандемії коронавірусом в Україні інфікувалися понад 10,7 тис. медиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. З початку пандемії в Україні на коронавірус захворіли понад 110 тис. людей, з них 10 705 медичних працівників. Про це розповів на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

З початку пандемії коронавірусом в Україні інфікувалися понад 10,7 тис. медиків

“За весь час пандемії в Україні захворіли 110 085 людей, з них 7 439 дітей, а також 10 705 медичних працівників. Загалом одужали 53 454 пацієнти, а летальних випадків 2 354”, - сказав Степанов.

Також він додав, що за попередню добу загалом було здійснено 33 222 тестування: 15 800 досліджень методом ПЛР, а також 17 422 дослідження методом ІФА.

Нагадаємо, в Україні на 8:50 26 серпня зафіксовано вже понад 110 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків — на рівні попередньої доби у 1,6 тисячі.

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