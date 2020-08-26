З початку пандемії коронавірусом в Україні інфікувалися понад 10,7 тис. медиків

“За весь час пандемії в Україні захворіли 110 085 людей, з них 7 439 дітей, а також 10 705 медичних працівників. Загалом одужали 53 454 пацієнти, а летальних випадків 2 354”, - сказав Степанов.

Також він додав, що за попередню добу загалом було здійснено 33 222 тестування: 15 800 досліджень методом ПЛР, а також 17 422 дослідження методом ІФА.

Нагадаємо, в Україні на 8:50 26 серпня зафіксовано вже понад 110 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків — на рівні попередньої доби у 1,6 тисячі.