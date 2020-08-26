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С начала пандемии коронавирусом в Украине заразились более 10,7 тыс. медиков

Киев • УНН

 • 13827 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. С начала пандемии в Украине на коронавирус заболели более 110 тыс. человек, из них 10 705 медицинских работников. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

С начала пандемии коронавирусом в Украине заразились более 10,7 тыс. медиков

"За все время пандемии в Украине заболели 110 085 человек, из них 7439 детей, а также 10 705 медицинских работников. В общем выздоровели 53 454 пациента, а летальных случаев 2354", - сказал Степанов.

Также он добавил, что за предыдущие сутки в целом было осуществлено 33 222 тестирования: 15 800 исследований методом ПЦР, а также 17 422 исследования методом ИФА.

Напомним, в Украине на 8:50 26 августа зафиксировано уже более 110 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев - на уровне предыдущих суток в 1,6 тысячи.

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