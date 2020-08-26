В Україні вже понад 110 тис. випадків COVID-19, за добу - 1 670
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. В Україні на 8:50 26 серпня зафіксовано вже понад 110 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків — на рівні попередньої доби у 1,6 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, зі 110 085 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1 670 інфікованих, що на рівні попередньої доби.
Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 354 людей, з них 36 — за останню добу.
Одужали від хвороби вже 53 454 людей, за добу — 584.
Нагадаємо, лікар Голубовська розповіла про зростання тяжких випадків COVID-19 серед молодих людей.