В Україні вже понад 110 тис. випадків COVID-19, за добу - 1 670

Так, зі 110 085 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1 670 інфікованих, що на рівні попередньої доби.

Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 354 людей, з них 36 — за останню добу.

Одужали від хвороби вже 53 454 людей, за добу — 584.

Нагадаємо, лікар Голубовська розповіла про зростання тяжких випадків COVID-19 серед молодих людей.