В Украине уже более 110 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1670
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В Украине на 8:50 26 августа зафиксировано уже более 110 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев - на уровне предыдущих суток в 1,6 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 110 085 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1 670 инфицированных, что на уровне предыдущих суток.
Вследствие болезни в целом в стране умерли 2 354 человек, из них 36 - за последние сутки.
Выздоровели от болезни уже 53 454 человек, за сутки - 584.
Напомним, врач Голубовская рассказала о росте тяжелых случаев COVID-19 среди молодых людей.