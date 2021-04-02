З піснями та танцями: у центрі Києві молодь влаштувала масове гуляння попри складну ситуацію з COVID-19

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Так, найбільше під час масового гуляння на Контрактовій площі із піснями та танцями було молоді.

На відео, яке опублікував на своїй сторінці у Facebook Дмитро Раїмов видно, як молодь відпочиває, забувши про дотримання соціальної дистанції, а маски можна побачити далеко не у всіх.

Доповнення

Київ, де і так запроваджено епідобмеження "червоної" зони, з 5 квітня йде фактично на локдаун - запроваджує більш суворі карантинні до 16 квітня. Школи і дитсадочки закриють, а громадський транспорт, у тому числі метро, працюватиме по спецперепустках.

Додамо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що в Україні зафіксовано вже 1,711 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 1 квітня, — 19,8 тисяч, зростання у порівнянні з попереднім днем і антирекорд з початку пандемії. Знову антирекорд за кількістю летальних випадків — 433.

Також Степанов повідомив, що вводити комендантську годину в Україні через карантинні обмеження не планують.