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Степанов розповів, чи будуть вводити комендантську годину в Україні через COVID-19

Київ • УНН

 • 22693 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Міністр охорони здоров'я Максим Сепанов повідомив в ефірі телеканалу Україна 24, що вводити комендантську годину в Україні через карантинні обмеження не планують. Про це повідомляє УНН.

Цитата:

"Про введення комендантської години: навіть суто юридично – цей механізм можливий тільки якщо на території країни буде введений надзвичайний стан. Там є механізм введення цього стану, погодження відповідно Верховної Ради, затвердження цього указом Президента, який вже може передбачати такі заходи", - розповів Степанов.

Деталі

Міністр окремо наголосив на тому, що запроваджений адаптивний карантин ефективно працює в Україні в умовах пандемії COVID-19.

"У нас 11 областей в адаптивному карантині. Виходячи з нашої ситуації – доведення ефективності нашого плану адаптивного карантину – вірус розвивається, зростання відбувається за регіонами. Тут є інша річ – все, що нам потрібно – це щоб карантинних обмежень дотримувалися", - наголосив він.

Доповнення

Поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 1 квітня, зважаючи на показники, виглядає так:

“жовта” — один регіон: Херсонська область.

“помаранчева” — 13 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівенська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

“червона” — 11 регіонів: місто Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська області.

У Києві з 5 квітня (понеділок) посилюють карантин. Зокрема проїзд у наземному громадському транспорті та метро — лише за спецперепустками. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.

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