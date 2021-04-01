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Степанов рассказал, будут ли вводить комендантский час в Украине из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 22684 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Сепанов сообщил в эфире телеканала Украина 24, что вводить комендантский час в Украине из-за карантина не планируют. Об этом сообщает УНН.

Цитата:

"О введении комендантского часа: даже чисто юридически - этот механизм возможен только если на территории страны будет введено чрезвычайное положение. Там есть механизм введения этого состояния, согласование соответственно Верховной Рады, утверждение этого указом Президента, который уже может предусматривать такие меры", - рассказал Степанов.

Детали

Министр отдельно отметил, что введенный адаптивный карантин эффективно работает в Украине в условиях пандемии COVID-19.

"У нас 11 областей в адаптивном карантине. Исходя из нашей ситуации - доказательства эффективности нашего плана адаптивного карантина - вирус развивается, рост происходит по регионам. Здесь есть другая вещь - все, что нам нужно - это чтобы карантина придерживались", - подчеркнул он.

Дополнение

Разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 1 апреля, учитывая показатели, выглядит так:

"Желтая" - один регион: Херсонская область.

"Оранжевая" - 13 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

"Красная" - 11 регионов: город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

В Киеве с 5 апреля (понедельник) усиливают карантин. В частности проезд в наземном общественном транспорте и метро - только по спецпропускам. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

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