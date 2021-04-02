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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52844 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 73692 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110284 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145814 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196039 просмотра

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С песнями и танцами: в центре Киева молодежь устроила массовое гуляние, несмотря на сложную ситуацию с COVID-19

С песнями и танцами: в центре Киева молодежь устроила массовое гуляние, несмотря на сложную ситуацию с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 31550 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Киеве на Контрактовой площади поздно вечером 1 апреля люди собрались на массовое гуляние. И это несмотря на сложную ситуацию с распространением COVID-19 в Украине и в частности в столице, передает УНН.

Детали

Так, больше всего во время массового гуляния на Контрактовой площади с песнями и танцами было молодежи.

На видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook Дмитрий Раимов видно, как молодежь отдыхает, забыв о соблюдении социальной дистанции, а маски можно увидеть далеко не у всех.

Дополнение

Киев, где и так введены эпидограничения "красной" зоны, с 5 апреля идет фактически на локдаун - вводит более жесткие карантинные меры до 16 апреля. Школы и детсады закроют, а общественный транспорт, в том числе метро, будет работать по спецпропускам.

Добавим, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине зафиксировано уже 1,711 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 1 апреля, - 19 800, рост по сравнению с предыдущим днем и антирекорд с начала пандемии. Опять антирекорд по количеству летальных исходов - 433.

Также Степанов сообщил, что вводить комендантский час в Украине из-за карантинных ограничений не планируют.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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