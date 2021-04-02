С песнями и танцами: в центре Киева молодежь устроила массовое гуляние, несмотря на сложную ситуацию с COVID-19

Детали

Так, больше всего во время массового гуляния на Контрактовой площади с песнями и танцами было молодежи.

На видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook Дмитрий Раимов видно, как молодежь отдыхает, забыв о соблюдении социальной дистанции, а маски можно увидеть далеко не у всех.

Дополнение

Киев, где и так введены эпидограничения "красной" зоны, с 5 апреля идет фактически на локдаун - вводит более жесткие карантинные меры до 16 апреля. Школы и детсады закроют, а общественный транспорт, в том числе метро, будет работать по спецпропускам.

Добавим, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине зафиксировано уже 1,711 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 1 апреля, - 19 800, рост по сравнению с предыдущим днем и антирекорд с начала пандемии. Опять антирекорд по количеству летальных исходов - 433.

Также Степанов сообщил, что вводить комендантский час в Украине из-за карантинных ограничений не планируют.