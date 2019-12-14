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З 2030 року Китай запустить програму з пошуку придатних для життя планет

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Влада КНР з 2030 року приступлять до реалізації програми “Міінь” з метою вивчення космічного простору за межами Сонячної системи і пошуку планет, придатних для життя. Про це повідомив генеральний директор Китайської корпорації аерокосмічної науки і техніки (CASC) Юань Цзе, передає УНН.

“Цей проект стане черговим проривом Китаю в галузі фундаментальних досліджень”, — підкреслив він.

За словами глави CASC, для пошуку позаземного життя китайський уряд збирається здійснити запуск цілої серії літальних апаратів з сучасними телескопами, інфрачервоними детекторами і іншими датчиками для спостереження за областями космосу, прилеглими до нашої галактики. Завдяки новітньому обладнанню вчені насамперед шукатимуть воду і здійснювати замір температурних режимів, які б гарантували виживання людини, тварин, рослин, комах і мікроорганізмів.

Юань Цзе нагадав, що з 2020 року Китай приступає до реалізації місії з вивчення Марса і в найближче десятиліття планує стати найбільш передовою космічною державою. Одночасно буде вестися активне будівництво навколоземної орбітальної станції КНР. “Ми відкриємо нову еру в області досліджень космосу”, — підкреслив він.

Згідно з планами CASC, до 2045 року на Місяці буде завершено будівництво китайської місячної бази. До цього ж часу КНР збирається відправити космонавтів на Марс.

Китай, як і в 2018 році, продовжує лідирувати за кількістю запусків ракет-носіїв. З січня країна успішно вивела на орбіту 29 космічних апаратів, випереджаючи США (25) і Росію (22). За підрахунками, в навколоземному просторі вже знаходиться близько 200 супутників, сконструйованих і побудованих в КНР.

Як передавав УНН, Китай запустив на орбіту два супутники.

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