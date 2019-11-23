Китай запустив на орбіту два супутники
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Китай відправив у космос два супутники системи BeiDou (BDS). Про це повідомляє УНН з посиланням на Xinhua.
"Китай відправив два космічні супутники навігаційної супутникової системи BeiDou (BDS) в космос о 8:55 ранку із супутникового центру запуску супутників Xichang на південному заході провінції Сичуань у Китаї, 23 листопада 2019 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що супутники прикріпили до ракети-носія, і вони вийшли на свої заплановані орбіти. Це 50-й та 51-й супутники класу BDS. Вони також є мережевими супутниками системи BeiDou-3. Запуск став 319-ю місією для ракет-носіїв серії "Long March".
Нагадаємо, SpaceX запустила 60 супутників Starlink в космос.