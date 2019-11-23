Китай запустил на орбиту два спутника

"Китай отправил два космических спутника навигационной спутниковой системы BeiDou (BDS) в космос в 8:55 утра со спутникового центра запуска спутников Xichang на юго-западе провинции Сычуань в Китае, 23 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спутники прикрепили к ракете-носителю, и они вышли на запланированные орбиты. Это 50-й и 51-й спутники класса BDS. Они также являются сетевыми спутниками системы BeiDou-3. Запуск стал 319-й миссией для ракет-носителей серии "Long March".

Напомним, SpaceX запустила 60 спутников Starlink в космос.