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Адвокат назвав "зашкварені справи" НАБУ

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Більше 70% українців не довіряють НАБУ через відсутність вагомих результатів діяльності. Про це в коментарі УНН повідомив юрист, адвокат Ростислав Кравець.

"Втрата довіри до НАБУ, в першу чергу, пов'язана з відсутністю результату. Адже НАБУ спочатку заявляло, що їм не вистачало своєї прокуратури, потім вони заявляли, що їм не вистачає свого суду, який, на мій погляд, є антиконституційним. Зараз, навіть при наявності всіх цих інструментів, вони займаються виключно тим, що прослуховують незаконно телефони, збирають дані, які якимось чином передаються іноземним розвідкам, підписують документи, незрозумілі меморандуми з розвідувальними службами іноземних держав", - зазначив Кравець.

Немає від них і видимої економічної обґрунтованості існування, продовжив він. При щорічних мільярдних бюджетах, дохід від боротьби з корупцією в Україні обчислюється сотнями тисяч гривень. У той же час гучні справи "глухнуть".

"Що стосується провальних справ, їх безліч .. Наприклад, "справа Центренерго" або "справа Онищенка", "справа Укрооборонпрому" - це ті, що тривають давно. Я вже не кажу про "справу Окружного адміністративного суду". Це приклад того, як діяльність НАБУ спрямована не на боротьбу з корупцією, а на залякування чиновників і їх перепідпорядкування іноземним інвесторам. А що стосується успішних справ НАБУ - я думаю, це виключення зі своїх лав кількох наркоманів, а більше я взагалі-то і не знаю, чим вони можуть похвалитися", - зазначив Кравець.

У ЗМІ пригадують НАБУ також зрив оборонного контракту між Україною та Індією, коли в результаті несанкціонованого втручання детектива НАБУ в міжнародні переговори Індія розірвала замовлення на ремонт індійських АН-23 на суму в 400 млн доларів.

"Військові контракти ледь не єдине надійне джерело валютних надходжень в український бюджет. Тому діяльність правоохоронних структур повинна все таки мати скоординований характер в плані захисту національних і військово-політичних інтересів", - зазначив експерт Дмитро Снєгирьов.

Цей контракт був укладений з Індією ще в 2009 році, проте в зв'язку з агресією РФ, в 2014-2015 роках він опинився під загрозою зриву через дефіцит комплектуючих. Завдяки зусиллям ДП "Завод 410 ЦА", ДП "Антонов" і ДП "Спецтехноекспорт", контракт був продовжений. Але в 2018 році в процес виконання контракту втрутилося НАБУ, порушивши в частині нього кримінальну справу, після чого Індія відмовилася від послуг оборонного комплексу України.

"Тільки завдяки підтримці посольства України в Республіці Індія ситуацію вдалося стабілізувати", - повідомляли тоді в держпідприємстві "Завод 410 ЦА", додаючи, що 60% їх чистого доходу забезпечує саме цей індійський контракт.

Українські Національні Новини

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