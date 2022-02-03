Ймовірність значної ескалації розглядається як низька: Резніков про ситуацію на кордоні з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Ймовірність значної ескалації з боку Росії на українських кордонах на сьогодні розглядається як низька. Про це заявив на брифінгу в четвер міністр оборони України Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.
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“Ситуація на кордоні з Російською Федерацією і іншими країнами наступна: в порівнянні з п’ятницею (якщо ви пам’ятаєте, я виступав з трибуни Верховної Ради), з цього моменту суттєвих змін чи якогось неочікуваного факту не відбулось. Українська розвідка уважно спостерігає за переміщеннями ЗС РФ, фіксує всі зміни, які відбуваються, і порівнює їх шляхом обміну з даними розвідки країн-партнерів”, — сказав міністр.
Зі слів Резнікова, сьогодні вздовж інших кордонів з РФ або Білоруссю не спостерігається формування ударних угрупувань.
“Ймовірність значної ескалації на сьогоднішній день розглядається як низька”, — заявив він.
Деталі
Щодо конкретних даних, міністр заявив, що Україна наразі спостерігає за підрозділами,які нараховують близько 115 тисяч наземного компоненту, враховуючи територію Білорусі і прилеглі райони РФ, включаючи тимчасово окуповані території — ОРДЛО та Крим. Відбувається перекидання підрозділів в окупованому Криму, у Воронезькій області РФ тощо. Шість російських десантних кораблів з північно-балтійського флоту продовжують здійснювати перехід Середземним морем, і, за даними України, мають зайти до сирійського порту Тартус, зазначив він.
“Які будуть подальші зміни, ми побачимо. Не виключено, що вони можуть використати далі свій маршрут у бік Чорного моря”, — сказав Резніков.
Доповнення
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Минулого тижня міністр оборони повідомив, що Україна, на тлі загрози можливого вторгнення РФ, спостерігає за російськими військовими частинами поблизу, які нараховують близько 112 тис. осіб, а з морською та авіаційною компонентою — близько 130 тис. осіб.
Росія у січні заявила про початок військових навчань у Західному (ЗВО) та Південному військових округах (ПВО). До них входять регіони, що межують із Україною. 25 січня Західний та Південний військові округи Росії оголосили про початок планової перевірки боєздатності з передислокацією. 29 січня війська та авіація ЗВО РФ, як було заявлено, повернулися до місць базування після планової перевірки військ. 31 січня міноборони РФ заявило, що війська ПВО РФ також повернулися до пунктів постійної дислокації. Також до пунктів постійного базування нібито повернулися кораблі Чорноморського флоту РФ.