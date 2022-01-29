Россия сообщила о возвращении сил Западного военного округа к местам базирования

Детали

"В Западном военном округе (ЗВО) (РФ - ред.) завершилась плановая проверка боевой готовности соединений и воинских частей под руководством командующего войсками генерал-полковника Александра Журавлева", - указали в Минобороны РФ.

"Все задачи, стоящие перед войсками в рамках проверки боеготовности выполнены в полном объеме. У нас продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах. Впереди целый комплекс мероприятий, включая двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО", - сказал российский генерал-полковник Александр Журавлев.

"В ППД (пункты постоянной дислокации - ред.) после совершения марша своим ходом прибывают подразделения из состава бригад связи, а также передовые отряды инженерных подразделений и радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Авиация, задействованная в ходе проверки, также возвратилась на аэродромы базирования", - сообщили в Минобороны РФ.

Указано, что плановая проверка боевой готовности в войсках ЗВО РФ проводится в начале летнего и зимнего учебных периодов "с целью проверки готовности подразделений к выполнению задач по назначению".

Справочно

Западный и Южный военные округа России объявили о начале плановой проверки боеспособности с передислокацией 25 января.

Западный военный округ (ЗВО) РФ образован на базе двух военных округов - Московского и Ленинградского. В состав ЗВО РФ также вошли Северный и Балтийский флоты и 1-е командование ВВС и ПВО.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.