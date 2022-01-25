Россия начала проверку боеготовности Южного округа с участием Черноморского флота и Каспийской флотилии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Россия начала очередные учения в Южном военном округе на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.
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“По плану проверки ряд соединений и воинских частей приступил к совершению маршей комбинированным способом на общевойсковые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач”, — передают СМИ.
Детали
Отмечается, что в проверке задействованы более 6 тыс. военнослужащих. Учения проходят в Южном военном округе, с участием Черноморского флота и Каспийской флотилии. В ходе учений военные проведут учебные стрельбы. Минобороны России проверит способность командиров соединений и батальонных тактических групп организовать взаимодействие между разными видами войск.
Кроме того, сообщается о продолжении переброски сил в Беларусь.
Добавим
Как сообщал УНН, российские многоцелевые сверхманевренные истребители Су - 35С вылетели в Беларусь для участия в совместных учениях "Союзная решимость-2022". Экипажи отработают полеты на максимальную дальность, посадку на белорусские аэродромы, а также подготовку к повторным вылетов.
Кроме того, Россия направила два дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 в Беларусь для участия в военных учениях в следующем месяце.
Контекст
На этой неделе российские военные и военная техника начали прибывать в Беларусь для участия в учениях "Союзная решимость-2022", которые пройдут у западной границы республики с членами НАТО Польшей и Литвой, а также у ее южного фланга с Украиной.
Западные державы опасаются, что это Россия, сосредоточившая десятки тысяч военнослужащих на границе с Украиной, планирует новое нападение на Украину, в которую она вторглась в 2014 году.
Россия опровергает такие планы. Литва также заявила, что наращивание российских войск создает угрозу ее безопасности.