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Россия начала проверку боеготовности Южного округа с участием Черноморского флота и Каспийской флотилии

Россия начала проверку боеготовности Южного округа с участием Черноморского флота и Каспийской флотилии

Киев • УНН

 • 24585 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Россия начала очередные учения в Южном военном округе на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Цитата

“По плану проверки ряд соединений и воинских частей приступил к совершению маршей комбинированным способом на общевойсковые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач”, — передают СМИ.

Детали

Отмечается, что в проверке задействованы более 6 тыс. военнослужащих. Учения проходят в Южном военном округе, с участием Черноморского флота и Каспийской флотилии. В ходе учений военные проведут учебные стрельбы. Минобороны России проверит способность командиров соединений и батальонных тактических групп организовать взаимодействие между разными видами войск.

Кроме того, сообщается о продолжении переброски сил в Беларусь.

Добавим

Как сообщал УНН, российские многоцелевые сверхманевренные истребители Су - 35С вылетели в Беларусь для участия в совместных учениях "Союзная решимость-2022". Экипажи отработают полеты на максимальную дальность, посадку на белорусские аэродромы, а также подготовку к повторным вылетов.

Кроме того, Россия направила два дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 в Беларусь для участия в военных учениях в следующем месяце.

Контекст

На этой неделе российские военные и военная техника начали прибывать в Беларусь для участия в учениях "Союзная решимость-2022", которые пройдут у западной границы республики с членами НАТО Польшей и Литвой, а также у ее южного фланга с Украиной.

Западные державы опасаются, что это Россия, сосредоточившая десятки тысяч военнослужащих на границе с Украиной, планирует новое нападение на Украину, в которую она вторглась в 2014 году.

Россия опровергает такие планы. Литва также заявила, что наращивание российских войск создает угрозу ее безопасности.

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