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Росія почала перевірку боєготовності Південного округу за участю Чорноморського флоту і Каспійської флотилії

Росія почала перевірку боєготовності Південного округу за участю Чорноморського флоту і Каспійської флотилії

Київ • УНН

 • 24589 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Росія почала чергові навчання в Південному військовому окрузі на тлі загострення ситуації навколо України. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.

Цитата

"За планом перевірки ряд з'єднань і військових частин приступив до здійснення маршів комбінованим способом на загальновійськові полігони, розташовані на значній відстані від пунктів постійної дислокації, для виконання навчально-бойових завдань", — передають ЗМІ.

Деталі

Зазначається, що в перевірці задіяні понад 6 тис. військовослужбовців. Навчання проходять в Південному військовому окрузі, за участю Чорноморського флоту і Каспійської флотилії. В ході навчань військові проведуть навчальні стрільби. Міноборони Росії перевірить здатність командирів з'єднань і батальйонних тактичних груп організувати взаємодію між різними видами військ.

Крім того, повідомляється про продовження перекидання сил до Білорусі.

Додамо

Як повідомляв УНН, російські багатоцільові надманеврені винищувачі Су-35С вилетіли до Білорусі для участі у спільних навчаннях "Союзна рішучість-2022". Екіпажі відпрацюють польоти на максимальну дальність, посадку на білоруські аеродроми, а також підготовку до повторних вильотів.

Крім того, Росія направила два дивізіони зенітно-ракетних комплексів С-400 в Білорусь для участі у військових навчаннях в наступному місяці.

Контекст

На цьому тижні російські військові і військова техніка почали прибувати до Білорусі для участі в навчаннях "Союзна рішучість-2022", які пройдуть біля західного кордону Республіки з членами НАТО Польщею і Литвою, а також біля її південного флангу з Україною.

Західні держави побоюються, що це Росія, яка зосередила десятки тисяч військовослужбовців на кордоні з Україною, планує новий напад на Україну, в яку вона вторглася в 2014 році.

Росія спростовує такі плани. Литва також заявила, що нарощування російських військ створює загрозу її безпеці.

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