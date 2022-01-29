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Шахед-136

Росія повідомила про повернення сил Західного військового округу до місць базування

Росія повідомила про повернення сил Західного військового округу до місць базування

Київ • УНН

 • 87508 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Війська та авіація Західного військового округу (ЗВО) РФ повернулися до місць базування після планової перевірки військ, повідомляє пресслужба Міноборони Росії, пише УНН.

Деталі

"У Західному військовому округу (ЗВО) (РФ - ред.) завершилася планова перевірка бойової готовності з'єднань та військових частин під керівництвом командувача військ генерал-полковника Олександра Журавльова", - вказали у Міноборони РФ.

"Усі завдання, що стоять перед військами в межах перевірки боєготовності, виконані в повному обсязі. У нас продовжуються планові заходи бойової підготовки на полігонах. Попереду цілий комплекс заходів, включаючи двосторонні тактичні навчання із залученням авіації та систем ППО", - сказав російський генерал-полковник Олександр Журавльов.

"У ППД (пункти постійної дислокації - ред.) після здійснення маршу своїм ходом прибувають підрозділи зі складу бригад зв'язку, а також передові загони інженерних підрозділів та радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ). Авіація, задіяна під час перевірки, також повернулася на аеродроми базування", - повідомили у Міноборони РФ.

Вказано, що планова перевірка бойової готовності у військах ЗВО РФ проводиться на початку зимового та літнього навчальних періодів "з метою перевірки готовності підрозділів до виконання завдань за призначенням".

Довідково

Західний та Південний військові округи Росії оголосили про початок планової перевірки боєздатності з передислокацією 25 січня.

Західний військовий округ (ЗВО) РФ утворений на базі двох військових округів – Московського та Ленінградського. До складу ЗВО РФ також увійшли Північний та Балтійський флоти та 1-е командування ВПС та ППО.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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