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Вероятность значительной эскалации рассматривается как низкая: Резников о ситуации на границе с РФ

Вероятность значительной эскалации рассматривается как низкая: Резников о ситуации на границе с РФ

Киев • УНН

 • 13567 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Вероятность значительной эскалации со стороны России на украинских границах на сегодня рассматривается как низкая. Об этом заявил на брифинге в четверг министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Ситуация на границе с Российской Федерацией и другими странами следующая: по сравнению с пятницей (если вы помните, я выступал с трибуны Верховной Рады), с того момента существенных изменений или какого-то неожиданного факта не произошло. Украинская разведка внимательно наблюдает за перемещениями ВС РФ, фиксирует все изменения, которые происходят, и сравнивает их путем обмена с данными разведки стран-партнеров”, — сказал министр.

По словам Резникова, сегодня вдоль других границ с РФ или Беларусью не наблюдается формирование ударных группировок.

“Вероятность значительной эскалации на сегодняшний день рассматривается как низкая”, — заявил он.

Детали

Относительно конкретных данных, министр заявил, что Украина сейчас наблюдает за подразделениями, которые насчитывают около 115 тысяч наземного компонента, учитывая территорию Беларуси и прилегающие районы РФ, включая временно оккупированные территории ОРДЛО и Крым. Происходит переброска подразделений в оккупированном Крыму, в Воронежской области РФ и тому подобное. Шесть российских десантных кораблей с северо-балтийского флота продолжают осуществлять переход по Средиземному морю, и, по данным Украины, должны зайти в сирийский порт Тартус, отметил он.

"Какие будут дальнейшие изменения, мы увидим. Не исключено, что они могут использовать дальше свой маршрут в сторону Черного моря”, — сказал Резников.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

На прошлой неделе министр обороны сообщил, что Украина, на фоне угрозы возможного вторжения РФ, наблюдает за российскими воинскими частями вблизи, которые насчитывают около 112 тыс. лиц, а с морской и авиационной составляющей — около 130 тыс. лиц.

Россия в январе заявила о начале военных учений в Западном (ЗВО) и Южном военных округах (ЮВО). В них входят регионы, граничащие с Украиной. 25 января Западный и Южный военные округа России объявили о начале плановой проверки боеспособности с передислокацией. 29 января войска и авиация ЗВО РФ, как было заявлено, вернулись в места базирования после плановой проверки войск. 31 января минобороны РФ заявило, что войска ЮВО РФ также вернулись в пункты постоянной дислокации. Также в пункты постоянного базирования якобы вернулись корабли Черноморского флота РФ.

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