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Росія заявила про повернення кораблів та підрозділів Південного військового округу до пунктів постійної дислокації

Росія заявила про повернення кораблів та підрозділів Південного військового округу до пунктів постійної дислокації

Київ • УНН

 • 49619 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Військовослужбовці з'єднань та військових частин Південного військового округу Російської Федерації повернулися до пунктів постійної дислокації. Також до пунктів постійного базування повернулися кораблі Чорноморського флоту РФ. Про це йдеться у заяві пресслужби Міноборони РФ, пише УНН.

Цитата

"Військовослужбовці з'єднань та військових частин Південного військового округу (ЮВО), задіяні у планових заняттях з оперативної та бойової підготовки, повернулися до пунктів постійної дислокації (ППД)", - ідеться у повідомленні Міноборони РФ.

Деталі

У Міноборони заявили, що раніше військові частини ПВО було піднято за сигналом навчальної тривоги з наступним виходом до районів зосередження.

"Метою перевірки була оцінка можливості командирів з'єднань і батальйонних тактичних груп організувати міжвидову взаємодію, а також управління наданими підрозділами різних пологів військ", - заявили у відомстві.

Також у Міноборони заявили, що кораблі Чорноморського флоту повернулися до пунктів постійного базування після виконання завдань у морі.

"Загони бойових кораблів Чорноморського флоту (ЧФ) повернулися до пунктів постійного базування Кримської та Новоросійської військово-морських баз флоту після проведення навчання в акваторії Чорного моря", - ідеться у заяві.

Повідомляється, що у заходах у складі різнорідних угруповань, корабельних ударних груп та загонів десантних кораблів було задіяно понад 20 бойових кораблів різного класу: фрегати, сторожові кораблі, малі ракетні кораблі та ракетні катери, десантні кораблі, малі протичовнові кораблі, а також кораблі протимінної оборони.

Додамо

Західний та Південний військові округи Росії оголосили про початок планової перевірки боєздатності з передислокацією 25 січня.

29 січня війська та авіація Західного військового округу (ЗВО) РФ повернулися до місць базування після планової перевірки військ.

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