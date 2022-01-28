Близько 130 тис. осіб: Резніков назвав кількість військових РФ поблизу України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Україна, на тлі загрози можливого вторгнення РФ, на сьогодні спостерігає за російськими військовими частинами поблизу, які нараховують близько 112 тис. осіб, а з морською та авіаційною компонентою – близько 130 тис. осіб. Про це під час години запитань до уряду заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.
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“На початку грудня ми спостерігали за 41 батальйонно-тактичною групою та іншими підрозділами російської армії, які нараховували 94 тис. осіб. З авіаційною і морською компонентою це було близько 110 тис. Зараз ми спостерігаємо за частинами, які нараховують близько 112 тис. осіб, а з морською та авіаційною компонентою — близько 130 тис. осіб”, — сказав Резніков.
Деталі
З його слів, у квітні минулого року бойовий компонент, який стягувала Росія, становив 126 тис. осіб.
Також він відзначив, що Росія стягнула на 300 танків більше, ніж торік.
“Але кількість сучасних протитанкових засобів, які є сьогодні у наших військових,.. на порядок більша, ніж кількість потенційних мішеней”, — додав міністр.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.