Около 130 тыс. человек: Резников назвал количество военных РФ вблизи Украины

КИЕВ. 28 января. УНН. Украина, на фоне угрозы возможного вторжения РФ, на сегодня наблюдает за российскими воинскими частями вблизи, которые насчитывают около 112 тыс. лиц, а с морской и авиационной составляющей - около 130 тыс. лиц. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент УНН.