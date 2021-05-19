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"Євротермінал" про те, що таке "зелена логістика" і як її застосовувати

Київ • УНН

 • 25745 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. "Зеленалогістика" - ненауковий термін, що з'явився в публіцистиці всього тридцять років тому. Як кажуть в компанії "Євротермінал", якщо тоді це була примусова реструктуризація компаній через жорсткість національних заходів щодо захисту навколишнього середовища, то сьогодні екологістика сприймається чи то, як соціальна інновація, чи то, як черговий глобальний тренд.

"Євротермінал" про те, що таке "зелена логістика" і як її застосовувати

У ТОВ “Євротермінал”, що є логістичним центром на території Одеського морського порту, зацікавлені в правильній інтерпретації сучасної термінології. На думку представників компанії, екологічна система транспортування — це синергія економічно вигідних і природоохоронних дій, суворо контрольованих на кожному етапі виробництва: від початкового планування бізнес-процесу до, безпосередньо, самого постачання в призначені адреси.

Які завдання вирішує екологістика

Президент компанії “Євротермінал” Павло Лісицин виділяє шість завдань, які вирішує “зелена” логістика:

  • оптимальний розподіл відходів продукції;
  • безпечна утилізація;
  • мінімізація шкідливих викидів в атмосферу;
  • дотримання екологічних норм і правил у процесі виробництва;
  • заміна штучних джерел енергії на природні;
  • раціональне використання природних ресурсів.

    • Так, компанія “Євротермінал”, підтримуючи глобальну екологізацію бізнесу, побудувала нову ж/д гілку від свого “Сухого порту” до станції Одеса-Пересип. Пропускна здатність нового інфраструктурного об’єкта становить приблизно один мільйон тонн вантажу на рік. Залізничні перевезення є більш екологічним видом транспортування і, крім того, дозволяють “розвантажити” міський трафік від вантажних авто. Отже, завдяки “зеленій” ініціативи компанії “Євротермінал” шкідливі викиди в атмосферу істотно скорочуються вже сьогодні.

    Криза класичної логістики або екологічна конкуренція

    В наш час традиційне транспортування вантажів все більше критикується через так званий консерватизм в бізнес-процесах. Відсутність автоматизації, як недолік в нових технологіях, в хмарних рішеннях роблять логістичну галузь слабкою в умовах нових економічних викликів. Павло Лісицин у зв’язку з цим також вважає за необхідне експлуатацію електрифікованих доріг — за прикладом норвезьких інженерів. Високі технології там дозволяють логістичному бізнесу оптимізувати кадровий потенціал, адже вантажні авто на таких дорогах можуть пересуватися без участі людини.

    “Сьогодні ноу-хау вже не є забавою забезпечених людей, а стали фактором конкурентоспроможності компанії, — говорить президент ТОВ „Євротермінал“ Павло Лісицин. — Дрони, наприклад. Зараз „летючими кур’єрами“ вже користуються деякі європейські підприємства, адже в умовах пандемії так важливо при отриманні вантажу не контактувати з іншою особою. Якщо ж вам потрібно перевезти щось важче, тонну цементу, наприклад — на допомогу прийдуть безпілотники”.

    Глава компанії “Євротермінал” додав, що чинні безпілотні транспортні засоби адаптовані поки тільки під американські магістралі. Тому, замість повної відмови від управління авто людиною, можна практикувати метод причепа безпілотника до вантажівки з водієм. Очевидно, що таким чином буде заощаджуватися пальне, а, значить, викиди в навколишнє середовище можуть зменшитися.

    “Зеленітехнології в логістичній сфері підтримують ідеї глобального сталого розвитку, — говорить президент компанії „Євротермінал“ Павло Лісицин.- Сьогодні, коли світова зовнішньоекономічна діяльність все більше переходить до раціонального використання природних ресурсів та оптимізації бізнес-процесів за принципом захисту навколишнього середовища, екотехнологічність стає фактором конкурентоспроможності кожної сучасної компанії”.

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