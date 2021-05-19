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“Евротерминал” о том, что такое “зеленая логистика” и как ее применять

Киев • УНН

 • 25745 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. “Зеленая логистика” - ненаучный термин, появившийся в публицистике всего тридцать лет назад. Как говорят в компании “Евротерминал”, если тогда это была принудительная реструктуризация компаний из-за ужесточения национальных мер по защите окружающей среды, то сегодня эко-логистика воспринимается не то, как социальная инновация, не то, как очередной глобальный тренд.

“Евротерминал” о том, что такое “зеленая логистика” и как ее применять

В ООО “Евротерминал”, являющемся логистическим центром на территории Одесского морского порта, заинтересованы в правильной интерпретации современной терминологии. По мнению представителей компании, экологическая система транспортировки - это синергия экономически выгодных и природоохранных действий, строго контролируемых на каждом этапе производства: от начального планирования бизнес-процесса до, непосредственно, самих поставок в назначенные адреса.

Какие задачи решает эко-логистика

Президент компании “Евротерминал” Павел Лисицин выделяет шесть задач, которые решает “зеленая” логистика:

  • оптимальное распределение отходов продукции;
  • безопасная утилизация;
  • минимизация вредных выбросов в атмосферу;
  • соблюдение экологических норм и правил в процессе производства;
  • замена искусственных источников энергии на природные;
  • рациональное использование природных ресурсов.

    • Так, компания “Евротерминал”, поддерживая глобальную экологизацию бизнеса, построила новую ж/д ветку от своего «Сухого порта» до станции Одесса-Пересыпь. Пропускная способность нового инфраструктурного объекта составляет примерно один миллион тонн груза в год. Железнодорожные перевозки являются более экологичным видом транспортировки и, кроме того, позволяют «разгрузить» городской трафик от грузовых авто. Следовательно, благодаря “зеленой” инициативе компании “Евротерминал” вредные выбросы в атмосферу существенно сокращаются уже сегодня.

    Кризис классической логистики или экологическая конкуренция

    В наше время традиционная транспортировка грузов всё больше критикуется из-за так называемого консерватизма в бизнес-процессах. Отсутствие автоматизации, как недостаток в новых технологиях, в облачных решениях делают логистическую отрасль слабой в условиях новых экономических вызовов. Павел Лисицин в этой связи также считает необходимым эксплуатацию электрифицированных дорог - по примеру норвежских инженеров. Высокие технологии там позволяют логистическому бизнесу оптимизировать кадровый потенциал, ведь грузовые авто на таких дорогах могут передвигаться без участия человека.

    “Сегодня ноу-хау уже не являются забавой обеспеченных людей, а стали фактором конкурентоспособности компании, - говорит президент ООО “Евротерминал” Павел Лисицин. - Дроны, к примеру. Сейчас “летающими курьерами” уже пользуются некоторые европейские предприятия, ведь в условиях пандемии так важно при получении груза не контактировать с другим лицом. Если же вам нужно перевезти что-то потяжелее, тонну цемента, например - на помощь придут беспилотники”.
    Глава компании “Евротерминал” добавил, что существующие беспилотные транспортные средства адаптированы пока только под американские магистрали. Поэтому, вместо полного отказа от управления авто человеком, можно практиковать метод прицепа беспилотника к грузовику с водителем. Очевидно, что таким образом будет экономиться топливо, а, значит, выбросы в окружающую среду могут уменьшиться.

    “Зеленые технологии в логистической сфере поддерживают идеи глобального устойчивого развития, - говорит президент компании “Евротерминал” Павел Лисицин. - Сегодня, когда мировая внешнеэкономическая деятельность всё больше переходит к рациональному использованию природных ресурсов и оптимизации бизнес-процессов по принципу защиты окружающей среды, эко-технологичность становится фактором конкурентоспособности каждой современной компании”.

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