Євросоюз узгодив технічні параметри COVID-паспортів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Країни-члени Європейського Cоюзу у четвер узгодили технічні параметри “зелених” сертифікатів з вакцинації від COVID-19, що дозволить якнайшвидше відновити туризм у Європі. Про це пише УНН з посиланням на комюніке Єврокомісії.
Цитата:
“Технічна специфікація охоплює механізми кодування та структуру даних, включаючи QR-код, який гарантує, що всі сертифікати, будь то цифрові або паперові, можуть бути прочитані і перевірені на всій території ЄС", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що країни - члени ЄС домовилися про обмін ключами електронного підпису, за допомогою яких можна буде перевірити справжність сертифікату. У ЄС відзначили, що інші особисті дані власників передаватися не будуть.
Окрім того, у ЄС відзначають важливість введення COVID-сертифікатів до червня 2021 року.
Коментар єврокомісара:
"З боку Єврокомісії, ми будемо готові до 1 червня до підключення держав-членів, таким чином ми можемо гарантувати, що система вже буде до літнього сезону", - заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.
Контекст
14 квітня країни Європейського Союзу офіційно домовились запровадити COVID-паспорти для відновлення подорожей за кордон.
15 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна готова до запровадження ковідних паспортів.