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Євросоюз узгодив технічні параметри COVID-паспортів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Країни-члени Європейського Cоюзу у четвер узгодили технічні параметри “зелених” сертифікатів з вакцинації від COVID-19, що дозволить якнайшвидше відновити туризм у Європі. Про це пише УНН з посиланням на комюніке Єврокомісії.

Цитата:

“Технічна специфікація охоплює механізми кодування та структуру даних, включаючи QR-код, який гарантує, що всі сертифікати, будь то цифрові або паперові, можуть бути прочитані і перевірені на всій території ЄС", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що країни - члени ЄС домовилися про обмін ключами електронного підпису, за допомогою яких можна буде перевірити справжність сертифікату. У ЄС відзначили, що інші особисті дані власників передаватися не будуть.

Окрім того, у ЄС відзначають важливість введення COVID-сертифікатів до червня 2021 року.

Коментар єврокомісара:

"З боку Єврокомісії, ми будемо готові до 1 червня до підключення держав-членів, таким чином ми можемо гарантувати, що система вже буде до літнього сезону", - заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Контекст

14 квітня країни Європейського Союзу офіційно домовились запровадити COVID-паспорти для відновлення подорожей за кордон.

15 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна готова до запровадження ковідних паспортів.

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