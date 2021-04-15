Україна готова до впровадження ковідних паспортів – Степанов

Так, очільник МОЗ розповів, що у Міністерстві охорони здоров'я постійно працюють над вдосконаленням електронної системи збору та збереження даних щодо вакцинації спільно з Мінцифри.

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"Ми повністю готові до будь-якого розвитку події щодо запровадження ковід-паспортів. Бо у нас всі дані зібрані в єдину нашу систему e-Healh по всіх вакцинованих і всього, що стосується тестувань людей, які перехворіли. Якщо треба буде додати ще питання ІФА-тестувань - ми так само додамо. А далі вже просто вивантаження цих даних, яке технічно робиться теж дуже швидко", - розповів Степанов.

Деталі

Міністр також розповів про те, що планується інтеграція ковід-паспортів у систему "Дія".

"Все одно ж воно буде QR-код або у смартфоні, або роздрукований, в залежності від людини, яка подорожує або користується цим документом", - зазначив він.

У який спосіб будуть використовуватись ковід-пасопрти в середині Україні, можна буде говорити після того, коли більшості населенню буде наданий доступ до вакцини від COVID-19, наголосив Степанов.

Що було до цього

Країни Європейського Союзу офіційно домовились запровадити COVID-паспорти для відновлення подорожей за кордон.