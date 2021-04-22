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Евросоюз согласовал технические параметры COVID-паспортов

Евросоюз согласовал технические параметры COVID-паспортов

Киев  •  УНН

 • 20629 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Страны-члены Европейского Союза в четверг согласовали технические параметры "зеленых" сертификатов по вакцинации от COVID-19, что позволит быстрее восстановить туризм в Европе. Об этом пишет УНН со ссылкой на коммюнике Еврокомиссии.

Цитата:

"Спецификация охватывает механизмы кодирования и структуру данных, включая QR-код, который гарантирует, что все сертификаты, будь то цифровые или бумажные, могут быть прочитаны и проверены на всей территории ЕС", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что страны - члены ЕС договорились об обмене ключами электронной подписи, с помощью которых можно будет проверить подлинность сертификата. В ЕС отметили, что другие личные данные владельцев передаваться не будут.

Кроме того, в ЕС отмечают важность введения COVID-сертификатов до июня 2021 года.

Комментарий еврокомиссара:

"Со стороны Еврокомиссии, мы будем готовы к 1 июня до подключения государств-членов, таким образом мы можем гарантировать, что система уже будет к летнему сезону", - заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Контекст

14 апреля страны Европейского Союза официально договорились ввести COVID-паспорта для возобновления путешествий за границу.

15 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина готова к внедрению ковидных паспортов.

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