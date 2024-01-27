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Євросоюз засудив застосування смертної кари з використанням азоту у США

Євросоюз засудив застосування смертної кари з використанням азоту у США

Київ • УНН

 • 29089 перегляди

ЄС засудив США за страту Кеннета Юджина Сміта в Алабамі за допомогою газу азоту. ЄС виступає проти смертної кари в усіх випадках як порушення права на життя і людську гідність.

ЄС засудив Сполучені Штати за застосування смертної кари із використанням азоту до засудженого за вбивство жінки. Про це йдеться у заяві речника Євросоюзу, передає УНН.

Деталі

Європейський Союз висловлює глибокий жаль з приводу страти Кеннета Юджина Сміта вчора у штаті Алабама

йдеться у заяві.

У заяві також сказано, що ЄС рішуче виступає проти смертної кари завжди та за будь-яких обставин, оскільки це порушення права на життя та повне заперечення людської гідності.

У Євросоюзі заявили, що смертна кара не є стримувальним чинником щодо злочинності, натомість найвища міра покарання робить судові помилки незворотними. Зокрема у ЄС нагадали, що раніше у США з камери смертників випустили 196 невинних.

У звʼязку з цим Євросоюз знову закликав до повної заборони смертної кари. У заяві сказано, що 29 американських штатів або скасували найвищу міру покарання, або оголосили мораторій на її застосування.

Ми закликаємо ті штати, які продовжують застосовувати смертну кару, запровадити мораторій та рухатися до повної її заборони відповідно до світової тенденції

наголосив речник ЄС.

В Алабамі, вперше у світі, засуджений до смертної кари був страчений за допомогою газу азоту26.01.24, 11:42 • 23667 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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