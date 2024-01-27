Евросоюз осудил применение смертной казни с использованием азота в США

ЕС осудил Соединенные Штаты за применение смертной казни с использованием азота к осужденному за убийство женщины. Об этом говорится в заявлении представителя Евросоюза, передает УНН.

Детали

Европейский Союз выражает глубокое сожаление по поводу казни Кеннета Юджина Смита вчера в штате Алабама говорится в заявлении.

В заявлении также сказано, что ЕС решительно выступает против смертной казни всегда и при любых обстоятельствах, поскольку это нарушение права на жизнь и полное отрицание человеческого достоинства.

В Евросоюзе заявили, что смертная казнь не является сдерживающим фактором в отношении преступности, зато высшая мера наказания делает судебные ошибки необратимыми. В частности в ЕС напомнили, что ранее в США из камеры смертников выпустили 196 невиновных.

В связи с этим Евросоюз снова призвал к полному запрету смертной казни. В заявлении сказано, что 29 американских штатов либо отменили высшую меру наказания, либо объявили мораторий на ее применение.

Мы призываем те штаты, которые продолжают применять смертную казнь, ввести мораторий и двигаться к полному ее запрету в соответствии с мировой тенденцией подчеркнул представитель ЕС.

В Алабаме, впервые в мире, приговоренный к смертной казни был казнен с помощью газа азота