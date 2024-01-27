Евросоюз осудил применение смертной казни с использованием азота в США
ЕС осудил США за казнь Кеннета Юджина Смита в Алабаме с помощью газа азота. ЕС выступает против смертной казни во всех случаях как нарушения права на жизнь и человеческое достоинство.
Бойцы ССО уничтожили вражескую БМП, которая обстреливала правый берег Херсонщины
Украинские спецназовцы с помощью беспилотников уничтожили российскую боевую машину пехоты БМП-2 и антенну связи в Херсонской области. БМП-2 обстреливала украинские позиции на правом берегу области. Спецназовцы также сбили российский флаг, развевающийся на антенне.
Дания выделит Украине $8,7 миллиона на поддержку борьбы с коррупцией
Дания выделит $8,75 млн на поддержку антикоррупционных усилий Украины в рамках Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине. Об этом объявил министр иностранных дел Дании во время визита в Украину.
На Марсе нашли остатки древнего озера
Марсоход НАСА Perseverance обнаружил остатки древних озер в кратере Хересо на Марсе, подтвердив предыдущие теории о том, что эта территория когда-то была заполнена водой и могла поддерживать микробную жизнь. Марсоход использовал радар, проникающий в почву, чтобы обнаружить осадочные озерные отложения под землей.
В Украине на четверть выросло количество ДТП - полиция
Количество дорожно-транспортных происшествий в Украине выросло на 25% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. В этом году в авариях погибло более 3 000 человек, причем превышение скорости стало причиной более половины смертельных ДТП.
Двое подростков погибли из-за стрельбы в центре Чикаго
Двое подростков погибли в результате стрельбы в центре Чикаго. Неизвестные открыли огонь по группе из шести учеников, которые выходили из школы, смертельно ранив двух парней в возрасте 16 и 17 лет.
ВОЗ предоставила рекомендации по использованию искусственного интеллекта в медицине
Всемирная организация здравоохранения подготовила рекомендации по использованию технологий генеративного искусственного интеллекта в здравоохранении. Эти технологии имеют потенциал для улучшения здравоохранения, но также несут риски, если для обучения используются некачественные или предвзятые данные.
Колумбия отозвала своего посла из Аргентины после заявлений Милея
Колумбия отозвала своего посла из Аргентины после того, как президент Аргентины Хавьер Милей сделал неуважительные комментарии, назвав президента Колумбии Густаво Петро "коммунистическим убийцей", что привело к обострению отношений между двумя странами.
Reuters: глава Пентагона Остин вернется на работу на следующей неделе после болезни
Министр обороны Ллойд Остин планирует вернуться в Пентагон 30 января после того, как отсутствовал из-за лечения рака простаты. 70-летний Остин публично не обсуждал проблемы со здоровьем.
Байден заявил о готовности принять жесткие меры против нелегальной миграции
Байден готов принять жесткие меры для предотвращения нелегальной миграции, если их одобрит Конгресс. Он призвал Конгресс принять двухпартийный законопроект для решения пограничного кризиса, если они серьезно настроены в этом отношении, и он подпишет его.