В Алабаме, впервые в мире, приговоренный к смертной казни был казнен с помощью газа азота

58-летнего осужденного убийцу Кеннета Смита, казнили в ночь на четверг путем вдыхания азота без седации. Это первый случай в мире, когда был применен этот метод, который подвергался критике. Накануне, Верховный суд США и апелляционный суд низшей инстанции отказались заблокировать то, что адвокаты Кеннета Юджина Смита назвали "жестоким и необычным" наказанием, передает УНН с ссылкой на The Hill.

Детали

В четверг штат Алабама стал первым штатом в США (и впервые в мире), в котором состоялась казнь приговоренного к смертной казни с помощью азота. Осужденного за убийство по найму в 1988 году, Кеннета Смита казнили путем вдыхания азота, - методом, который заранее осудила ООН, сравнив этот метод казни с формой "пыток". Противники утверждают, что использование азота может вызвать ненужные страдания, а утечка также может нанести вред людям в комнате.

Справка

58-летний Кеннет Юджин Смит был осужден в 1989 году, и окончательно приговорен к смертной казни в 1996 году, за убийство женщины по заказу ее мужа.

Смит был одним из двух мужчин, осужденных за убийство 45-летней Элизабет Сеннетт в марте 1988 года за 1000 долларов США. Женщину избили каменными принадлежностями, нанесли ножевые ранения в грудь и шею, а ее смерть инсценировали как вторжение в дом и кражу со взломом.

Ее муж Чарльз Сэннетт, организовал этот план, чтобы получить страховую выплату. Он покончил с собой при приближении следователей. Партнер Смита, Джон Форрест Паркер, был казнен в 2010 году. На суде Смит признал, что присутствовал при убийстве жертвы, но заявил, что не причастен к убийству.

В ноябре 2022 года официальные лица Алабамы отменили казнь Кеннета Смита с помощью смертельной инъекции после того, как часами пытались вставить иглу для внутривенного введения в его тело.

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Все апелляции и просьбы 58-летнего Кеннета Юджина Смита об отсрочке были отклонены, в том числе в среду Верховным судом. Высший суд страны с консервативным большинством взял на рассмотрение окончательную апелляцию осужденного в четверг, но не взялся за нее.

Справедливость восторжествовала. Сегодня ночью Кеннет Смит был казнен за подлый поступок, который он совершил 35 лет назад - заявил генеральный прокурор Алабамы Стив Маршалл, утверждая, что будто штат "сделал что-то историческое".

Этот процесс был осужден Верховным комиссаром ООН по правам человека, который заявил, что "обеспокоен" использованием "беспрецедентного и непроверенного метода казни, азотной гипоксии".

Протокол проведения азотной гипоксии штата Алабама не предусматривает седации, тогда как Американская ветеринарная ассоциация (AVMA) рекомендует вводить успокоительное средство животным, подвергнутым таким образом эвтаназии, отметил спикер.

Это "может представлять пытки или другое жестокое или унижающее достоинство обращение согласно международному праву - предупредила спикер Верховной комиссии Равина Шамдасани.

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Как газ азот вызывает смерть

Азот - бесцветный, без запаха, невоспламеняющийся, химически стабильный, нетоксичный газ - становится удушливым при чрезмерной концентрации в воздухе и, соответственно, недостатке кислорода. Он на 78,1% присутствует в воздухе, которым мы дышим.

Протокол казни, описанный в документе, поданном в суд властями штата и процитированном AbcNews, предусматривает, что после того, как заключенного привязывают к каталке, на его лицо надевают "респиратор со сжатым воздухом, тип маски, обычно используемый в промышленных условиях для обеспечения жизненно необходимым кислородом". Затем Смиту зачитают основания для приговора и спросят, должен ли он что-нибудь сказать, прежде чем из другой комнаты активируют "систему азотной гипоксии". Азот будут вводить в течение не менее 15 минут или "через пять минут после того, как на ЭКГ появится плоский след".

Известно, что газ азота, при определенных обстоятельствах, может вызвать смерть - объяснил Джоэл Зивот, доцент кафедры анестезиологии Медицинской школы Университета Эмори, которого цитирует USA Today.

Но как именно он действует, до сих пор непонятно. Большинство записей в медицинских журналах о смерти от воздействия азота связаны с несчастными случаями на производстве и попытками самоубийства. - добавил он.

Среди рисков, связанных с этим методом, по словам анестезиолога Джоэла Зивота, есть "конвульсии, удушье от рвоты и попадание воздуха в маску, что может продлить казнь, не привести к смерти, но вызвать нарушение мозгового кровообращения или перевести человека в вегетативное состояние".

Напомним,

УНН сообщал, что приговоренный к смертной казни Кеннет Юджин Смит станет первым человеком в США, которого казнят с помощью газа азота, после того, как он проиграл апелляцию, поданную в последнюю минуту.

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