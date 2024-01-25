В США планують вперше стратити людину за допомогою азоту
Київ • УНН
У США відбудеться перша страта за допомогою газу азоту засудженого до смертної кари Кеннета Юджина Сміта, після того, як його апеляція була відхилена.
Засуджений до смертної кари Кеннет Юджин Сміт стане першою людиною в США, яку стратять за допомогою газу азоту, після того, як він програв апеляцію, подану в останню хвилину. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
Верховний суд США та апеляційний суд нижчої інстанції відмовилися відмінити Сміту покарання, яке адвокати назвали "жорстоким і незвичайним".
Противники кажуть, що використання азоту може заподіяти сильні страждання, а витік може нашкодити людям, які перебувають у кімнаті. Як зазначається, дихання чистим азотом без кисню викликає руйнування клітин і призводить до смерті.
У судовій заяві Алабами йдеться, що вони очікують, що він знепритомніє протягом кількох секунд і помре за лічені хвилини.
Сміт стане першою людиною, яку страчують у такий спосіб у США і, за даними Інформаційного центру зі смертної кари, в усьому світі.
Повідомляється, що Сміта вже намагались стратити за допомогою смертельної ін'єкції два роки тому, але не встигли до закінчення терміну дії ордера на смертну кару в штаті.
Доповнення
58-річного Сміта засудили 1989 року за вбивство 45-річної Елізабет Сеннетт. Він вбив жінку на замовлення за 1000 доларів.
Її побили камінним приладом і завдали ножових поранень у груди та шию, а її смерть була інсценована так, щоб виглядати як вторгнення в будинок і пограбування.
Організував вбивство – чоловік жінки, щоб отримати гроші за страховкою. Він наклав на себе руки, коли слідчі підійшли до нього впритул.
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