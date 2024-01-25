В США планируют впервые казнить человека с помощью азота

Приговоренный к смертной казни Кеннет Юджин Смит станет первым человеком в США, которого казнят с помощью газа азота, после того, как он проиграл апелляцию, поданную в последнюю минуту. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Верховный суд США и апелляционный суд низшей инстанции отказались отменить Смиту наказание, которое адвокаты назвали "жестоким и необычным".

Противники говорят, что использование азота может причинить сильные страдания, а утечка может навредить людям, находящимся в комнате. Как отмечается, дыхание чистым азотом без кислорода вызывает разрушение клеток и приводит к смерти.

В судебном заявлении Алабамы говорится, что они ожидают, что он потеряет сознание в течение нескольких секунд и умрет за считанные минуты.

Смит станет первым человеком, которого казнят таким образом в США и, по данным Информационного центра по смертной казни, во всем мире.

Сообщается, что Смита уже пытались казнить с помощью смертельной инъекции два года назад, но не успели до окончания срока действия ордера на смертную казнь в штате.

Дополнение

58-летнего Смита осудили в 1989 году за убийство 45-летней Элизабет Сеннетт. Он убил женщину на заказ за 1000 долларов.

Ее избили каминным прибором и нанесли ножевые ранения в грудь и шею, а ее смерть была инсценирована так, чтобы выглядеть как вторжение в дом и ограбление.

Организовал убийство - муж женщины, чтобы получить деньги по страховке. Он покончил с собой, когда следователи подошли к нему вплотную.

В беларуси чиновников за госизмену ждет смертная казнь: лукашенко подписал закон